МИД Белоруссии ответил на заявление Пашиняна 

МИД Белоруссии считает неприемлемыми заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес белорусского президента Александра Лукашенко, поскольку правила так называемой "уличной демократии" недопустимы в большой политике, говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.
На саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Позднее президент Белоруссии на встрече с послом Азербайджана заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост. Накануне Пашинян заявил журналистам, что потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева в связи с их высказываниями про сложившуюся в ОДКБ ситуацию. В частности, считает Пашинян, Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, тем более представителю страны, не входящей в эту организацию.
"Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет", — отметил пресс-секретарь. Его заявление опубликовано на сайте МИД в субботу.
Глаз предположил, что, видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении "возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать". По мнению пресс-секретаря, это может быть приемлемо в отношении бывшего генсека ОДКБ, гражданина Армении Юрия Хачатурова, но "в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета".
Армения досрочно отозвала своего представителя на посту генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. При этом Ереван настаивает, что руководящий пост должен остаться за Арменией до 2020 года.