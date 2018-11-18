США сравнили с оккупантами

Экс-канцлер Германии сравнил действия США с оккупацией

По мнению бывшего канцлера Германии, Берлину стоит искать себе других союзников.

«Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — заявил политик в эфире телеканала N-TV.

Шредер предположил, что если Вашингтон и дальше будет навязывать свою политику, то с ним попросту перестанут сотрудничать. Поэтому правительству Германии стоить искать себе новых союзников. В качестве примера такого экс-канцлер назвал Китай.

По словам бывшего главы страны, избежать сближения между странами, которые пострадали от развязанных конфликтов США, уже невозможно.