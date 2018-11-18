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США сравнили с оккупантами
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Экс-канцлер Германии сравнил действия США с оккупацией 

ТК «Звезда» + ещё 4
Фото: Rainer_Droese, Globallookpress
По мнению бывшего канцлера Германии, Берлину стоит искать себе других союзников.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подверг критике торговую политику Соединенных Штатов Америки, сравнив ее с оккупацией. По его мнению, Берлин не должен терпеть, что с ним обходятся, как с оккупированной страной.
«Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — заявил политик в эфире телеканала N-TV.
Шредер предположил, что если Вашингтон и дальше будет навязывать свою политику, то с ним попросту перестанут сотрудничать. Поэтому правительству Германии стоить искать себе новых союзников. В качестве примера такого экс-канцлер назвал Китай.
По словам бывшего главы страны, избежать сближения между странами, которые пострадали от развязанных конфликтов США, уже невозможно.
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