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Американец высморкал спинномозговую жидкость
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Хронический насморк американца оказался утечкой спинномозговой жидкости 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: ABC 7 Chicago
Житель американского округа Джонстон, штат Северная Каролина, Грег Филлпоттс (Greg Phillpotts) пять лет страдал от хронического насморка, пока не выяснил, что все это время из его носа вытекала спинномозговая жидкость. Об этом сообщил региональный портал ABC 7 Chicago.
«На прошлый День благодарения я готовил ужин, это начало вытекать из моего носа и смешалось с ингридиентами. Весь праздник был испорчен», — посетовал Филлпоттс. Он пожаловался, что приступы насморка начинались у нее постоянно и где угодно: в самолете, дома, во время встреч с друзьями.
Мужчина неоднократно обращался к врачам, за несколько лет ему успели диагностировать аллергию, пневмонию и бронхит. Американец признался, что ему приходилось засовывать платки в ноздри, чтобы хоть как-то остановить поток жидкости.
В конце концов, мужчина обратился в больницу в Нью-Йорке. Врачи заявили Филлпоттсу, что он страдает из-за утечки спинномозговой жидкости или ликвора.
«Это утечка ликвора — жидкости, которая окружает мозг, чтобы защитить его от травм. Иногда утечка может привести к инфекции: бактерии могут переместиться из носа в мозг и спровоцировать развитие менингита», — заявил доктор Альфред Илорета (Alfred Iloreta).
Он добавил, что симптомами заболевания является заложенность одной ноздри, соленый привкус во рту и сильные головные боли.
Хирург сделал Филлотсу операцию, залатав отверстие, из которого вытекала жидкость. Мужчина хорошо перенес лечение и назвал облегчением тот факт, что теперь может спокойно дышать.
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