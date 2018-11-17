«Лучший друг»: США не дадут в обиду Украину

США спасут Украину от «российской агрессии»

США создадут для России «соответствующие последствия» за «агрессию» — пообещал госсекретарь США Майк Помпео министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в ходе заседания США — Украина по стратегическому партнерству.

Он указал на готовность обеспечивать России «соответствующие последствия» до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и Россия «не вернет контроль над Крымом Украине», передает ФАН.

«Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая борется за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США», — добавил американский дипломат.

Накануне Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, представленный группой стран, в том числе Россией. Против документа выступили только США и Украина. С 2005 года ООН ежегодно принимает данную резолюцию. При этом последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

Комментируя причины отказа, представитель Штатов пояснила, что нацизм является «нашим худшим врагом». В борьбе с ним американские солдаты проливали кровь на чужих территориях, подчеркнула она. Однако США не могут принять документ, который представляет собой «политическую контрверсию» и предлагает «наказывать за свободу слова», заявила американский делегат.

Несколькими днями ранее Вашингтон сообщил, что введет новые санкции против Москвы из-за выборов, прошедших на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в ходе которых жители Донбасса определили глав ДНР и ЛНР и депутатов Народных советов. Об этом говорилось в коммюнике Госдепартамента США, представленном пресс-секретарем ведомства Хизер Науэрт.

В ответ на это президент России Владимир Путин указал на непоследовательность Запада в отношении Донбасса — критика Западных стран коснулась только факта проведения выборов, а не боевых действий Вооруженных сил Украины,

«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях республик. Сначала нужно было осудить политически мотивированные убийства, которые там происходят», — отметил российский лидер на пресс-конференции в Сингапуре.

В начале нынешнего месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за последние семь лет США ввели против России санкции 62 раза.

«Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые [ограничения] с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью», — отметила она.

При этом дипломат указала, что «запугать» Россию ультиматумами невозможно, а новые ограничения со стороны Соединенных Штатов говорят о бессилии Вашингтона.

В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Соединенные Штаты вмешиваются во внутреннюю политику России. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». В частности, дипломат упомянул «Закон о поддержке Украины», принятый в США в 2015 году.

«В соответствии с ним госдепартаменту приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за «демократизацию» всех сфер жизни. Все организации, которые получают финансирование по этому закону, сейчас проверяются», — сказал министр.

По его словам, если эти гранты идут на «продвижение демократии» в России, то это означает «изменение внутренней политики страны». Также Лавров отметил, что американские дипломаты «не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима».

Чуть ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер на Атлантическом совете в Вашингтоне обвинил Русскую православную церковь в том, что она своими действиями толкнула украинскую сторону к желанию стать независимыми.

«Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что подобная ситуация была «непостижимой» пять лет назад.

«Одно важно замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь — это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев», — сказал он.

В свою очередь, Сергей Лавров обвинил США в поддержке церковной провокации на Украине. Министр отметил, что вмешательство в жизнь церкви запрещено законом и на Украине, и в России, а также «в любом другом нормальном государстве».