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Россиянина c георгиевской лентой не пустили на Украину
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Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане 

РИА Новости + ещё 4 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники отказали во въезде россиянину с георгиевской ленточкой на чемодане. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Пограничники на Украине задержали молдаванина из-за георгиевской ленты
Гражданин России летел на Украину через Белоруссию. Сотрудники пункта пропуска "Жуляны" обратили внимание на багаж с "антиукраинской символикой" — георгиевскую ленту.
Несмотря на то, что у россиянина были с собой обратный билет и достаточное денежное обеспечение, в пересечении государственной границы ему отказали и запретили въезд на Украину на три года.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
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