Пашинян потребовал от Лукашенко объяснений

Пашинян потребовал от Лукашенко и Назарбаева объяснений

Пашинян заявил, что «должен потребовать объяснений от президента Белоруссии и не только от президента Белоруссии», а также выразил удивление в связи с тем, что «человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг», передает ТАСС

«Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей», — сказал и. о. главы армянского кабмина, комментируя заявление Лукашенко о возможных кандидатурах Минска на пост генерального секретаря ОДКБ, сделанное 12 ноября в ходе встречи с послом Азербайджана.

Пашинян подчеркнул, что «потребует объяснений также от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за выступления с противоречащими друг другу заявлениями».

«Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе, а мы четко выразили нашу позицию. Думаю, весьма важно, чтобы в рамках ОДКБ мы имели очень четкий разговор с партнерами, чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным и вообще каковы обязательства стран-участников по отношению к организации и другим странам-участникам», — добавил исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Напомним, в прошлый в четверг руководители стран ОДКБ, собравшиеся в Астане, решили, что следующим генеральным секретарем станет представитель Белоруссии. Таким образом Армения досрочно утратила своего представителя на этом посту. Окончательное персональное решение по этому поводу примут 6 декабря.

Ранее сообщалось, что единственным кандидатом Армении на пост генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стал бывший министр обороны республики Вагаршак Арутюнян.