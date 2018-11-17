Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с РФ

Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

"Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США", — сказал Помпео по итогам заседания комиссии США-Украина по стратегическому партнерству.

"Мы продолжим обеспечивать для России соответствующие последствия, пока Москва полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", — отметил госсекретарь США.

Он добавил, что обсуждал с Климкиным также демократические реформы и независимость судов, верховенство права, коррупцию, отношения Украины с соседями и права человека.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.