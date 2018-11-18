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В городах Болгарии прошли массовые протесты
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СМИ сообщили о массовых протестах в городах Болгарии 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Valentina Petrova
Массовые протесты из-за растущей стоимости жизни, низких доходов, высоких цен на топливо и еду, сопровождаемые призывами к отставке правительства, проходят в болгарских городах, сообщает издание Sofia Globe.
По данным издания, во многих городах демонстранты перекрыли дороги. В Софии на этот день были назначены четыре демонстрации. Также протесты затронули такие города, как Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол и другие.
Около 2 тысяч полицейских были размещены на улицах из-за протестов, около половины из них — в столице Болгарии. Правоохранители разместились у здания парламента, министерств и на близлежащих улицах.
Глава МВД страны Младен Маринов заявил, что о части протестов в стране правительство объявило по официальным каналам. Он призвал людей участвовать только в таких протестах.
По его словам, были приняты меры, чтобы "гарантировать мирные протесты для тех, кто в них участвует".
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