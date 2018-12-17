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Во Франции нашли способ договориться с «желтыми жилетами» 

Lenta.ru + ещё 753 46 минут назад
Французские власти прислушаются к требованию движения «желтых жилетов» о проведении референдумов гражданской инициативы, на которых должны рассматриваться вопросы государственной важности. Об этом рассказал премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью газете Echos.
«Не вижу причин, почему мы должны выступать против этого принципа. Референдум может быть хорошим инструментом в демократии, но не по какому угодно вопросу и не на любых условиях», — подчеркнул он. Премьер-министр заявил, что такие «дебаты» будут организованы по всей Франции.
По его словам, французское правительство недостаточно слушало своих граждан. Теперь оно убеждено, что французы хотят трансформации страны и ее восстановления при их участии.
«Желтые жилеты» продвигают инициативу R. I. C. о референдуме гражданской инициативы. При помощи такого инструмента, похожего на референдумы в Швейцарии, французы моли бы напрямую голосовать по поправкам к законам и вопросам государственной важности.
В настоящий момент для вынесения вопросов на референдум требуется поддержка пятой части всех депутатов Нацсобрания и 10 процентов избирателей, однако такого прецедента во Франции еще не было. Протестующие предлагают снизить порог до 700 тысяч подписей.
10 декабря, Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Французский лидер анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия по итогам года не будет облагаться налогами. Большинство французов поддерживали экономические меры Макрона, однако высказались о необходимости продолжать протесты.
Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. 4 декабря Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжились. Позднее был арестован 101 человек.
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