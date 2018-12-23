Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона

Чучело президента Франции Эммануэля Макрона было обезглавлено участниками демонстрации «желтых жилетов». Это произошло накануне в городе Ангулем, расположенном во французском департаменте Шарант.

Активисты устроили постановочный суд над чучелом главы Франции, по итогам которого лишили его головы, пишет газета Sud Ouest.

Местная префектура сообщила в прокуратуру о фактах которые могут быть квалифицированы в уголовном порядке. Местная полиция начала расследование.

🚧 Gilets Jaunes: un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron a été décapité à #Angoulême. La préfecture de Charente dénonce une "mise en scène macabre". (Sud Ouest / Charente libre) pic.twitter.com/zk6TTLKGW5— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 22 декабря 2018 г.

Как писал ранее News.ru, протестующие, одетые в жёлтые жилеты, предприняли попытку остановить автомобильное движение на Елисейских Полях в Париже. До этого в Сети появилось видео, запечатлевшее, как против протестующих в Париже участников акции «Жёлтых жилетов» применили слезоточивый газ.