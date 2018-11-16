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Резолюция ООН по Крыму и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Кремль отреагировал на обещания Японии

Тема союзнических обязательств Японии в раках мирного договора является «достаточно важной», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прибалтики ищет способы отобрать Калининград

В Литве возобновились призывы «пересмотреть статус Калининграда». Националисты этой страны продолжают считать Калининградскую область территорией «малой Литвы» и мечтают отторгнуть ее от России.

МВФ признал Крым частью России

Крым был признан частью России в обзоре Международного валютного фонда европейской экономики.

Россияне приготовились к безрадостному будущему

Доля россиян, пессимистично оценивающих экономические перспективы страны, заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Карты «Мир» оказались под угрозой санкций

Банк России готовится защитить национальную платежную систему «Мир» в случае введения против нее санкций США.

ООН приняла резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял обновленную версию резолюции Украины по Крыму, посвященной ситуации с правами человека на полуострове.

Украине предрекли поражение в войне с Россией

Украина не выстоит, если случится война с Россией, заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "112 Украина".

Самолеты едва не столкнулись над Москвой

Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета. Об этом стало известно РЕН ТВ.

В Донбассе ликвидирован Гера

В Донбассе погиб инструктор снайперов одной из бригад Вооруженных сил Украины Роман Селихов (позывной «Гера»). Об этом его отец Павел сообщил в своем фейсбуке.

Кокорин решился на отчаянный шаг

Адвокат нападающего футбольного клуба "Зенит" Татьяна Стукалова подала заявление об отстранении одного из следователей, ведущих дело. Она обвинила его в совершении "безобразных и незаконных действий" по отношению к Александру Кокорину.
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