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Нидерланды отвергли идею об общей армии
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Общеевропейская армия — это слишком, уверен премьер Нидерландов 

Вести.Ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: EPA
Единая европейская армия — это слишком. НАТО и дальше будет основой оборонительной политики Нидерландов. Это мнение премьер-министра страны Марка Рютте, пишет агентство РИА Новости.
Первым предложил создать общеевропейскую армию президент Франции Эммануэль Макрон. Собственные мощные вооруженные силы помогут не зависеть от США. Особенно сейчас, когда у границ ЕС возрождаются авторитарные режимы.
Идею Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, единая армия — гарант того, что страны Евросоюза никогда не будут воевать. А американский президент Трамп французского коллегу раскритиковал. Он заявил, что европейский лидер хочет собственные вооруженный силы, чтобы защищаться от США, и напомнил, что войны в Европе часто начинала Германия.
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