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СМИ назвали способ получения виз Петровым и Бошировым
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СМИ рассказали, как «отравители Скрипалей» получили визы в Британию 

Газета.Ru 33 минуты назад
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, могли получить визы в Великобританию с помощью российских спецслужб. Об этом сообщает The Insider.
По данным издания, ФСБ России якобы пыталось получить визы для Петрова и Боширова через сотрудника визового центра TLScontact.
Петров и Боширов потребовали извинений от Великобритании
Как отмечается, спецслужбы «хотели» оформить документы без проверки в визовом центре.
Ранее СМИ назвали имя возможного сообщника Петрова и Боширова.
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