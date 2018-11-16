СМИ назвали способ получения виз Петровым и Бошировым

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, могли получить визы в Великобританию с помощью российских спецслужб. Об этом сообщает The Insider.
По данным издания, ФСБ России якобы пыталось получить визы для Петрова и Боширова через сотрудника визового центра TLScontact.
Как отмечается, спецслужбы «хотели» оформить документы без проверки в визовом центре.
Ранее СМИ назвали имя возможного сообщника Петрова и Боширова.