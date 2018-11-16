СМИ назвали способ получения виз Петровым и Бошировым

СМИ рассказали, как «отравители Скрипалей» получили визы в Британию

По данным издания, ФСБ России якобы пыталось получить визы для Петрова и Боширова через сотрудника визового центра TLScontact.

Как отмечается, спецслужбы «хотели» оформить документы без проверки в визовом центре.

Ранее СМИ назвали имя возможного сообщника Петрова и Боширова.