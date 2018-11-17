В США появится управление по кибербезопасности

Новое управление будет организовано на базе министерства внутренней безопасности страны США

Президент США подписал закон, принятый конгрессом, предусматривающий создание нового учреждения по безопасности киберпространства и инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Управление по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры создается на базе министерства внутренней безопасности. Агентство будет защищать важную инфраструктуру от физических и онлайн-угроз и прогнозировать риски на будущее. Его создание разрабатывалось несколько лет.

«В адрес нашей нации поступает множество угроз. Кибератаки — это самая новая их форма. И если такие угрозы имеют место быть, то мы должны их как следует отражать. Теперь мы сможем это делать более эффективно», — отметил Дональд Трамп.

В новой организации будет три подразделения — по кибербезопасности, безопасности инфраструктуры и коммуникациям в условиях чрезвычайных ситуаций.