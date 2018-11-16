Чем обернётся закрытие Россией Азовского моря

Украина может лишиться доступа к Азовскому морю, а перекрыть морские границы для неё Москва сможет в считанные минуты. News.ru выяснял, к чему приведут последствия подобного сценария и кто от этого потеряет больше.

С заявлением о возможном ответном шаге на действия украинских пограничников, задержавших 15 кораблей, заходивших в порты Крыма без согласия Киева, выступил сенатор Франц Клинцевич . Он назвал последние события «беспределом», который может подтолкнуть нас к резкому ответу, в том числе — к перекрытию моря.

«Украина сама разрывает соглашение об Азовском море, от чего только она и пострадает. Не имеет значения, идёт ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств», — написал он у себя в Facebook.

Как ранее заявлял помощник руководителя погранслужбы Украины Олег Слободян , стране удалось добиться снижения заходов судов в Крым. И такими действиями Украина явно стремится навредить налаженному торговому партнёрству полуострова.

Не брезгует Украина и периодически побрякивать оружием, проводя военные морские учения и перекрывая зону Азовского моря. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял, что на Украине также активно обсуждается вопрос строительства военно-морской базы в Бердянске , что не лучшим образом сказывается на стабильности ситуации в регионе. Между тем, российская сторона не рассматривает планы по увеличению военных сил в Азовском море.

Кроме того, Украина не оставляет попыток снова продать арестованный ещё в начале весны российский траулер «Норд» и попробует повторно выставить его на аукцион. При этом капитану судна Владимиру Горбенко , который остаётся на территории Незалежной, грозит тюремный срок из-за нарушения порядка въезда в Крым.

Особо нелепым на фоне всего происходящего выглядят заявления бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко , который признался, что страна не в состоянии показать успехи в экономике и в развитии вооружённых сил. Он констатировал, что расходы военного бюджета неэффективны, так как проект бюджета Украины на 2019 год подразумевает траты на военную сферу в размере 5,3% ВВП, однако на что тратятся средства, не ясно.

Каковы перспективы

«В принципе, РФ уже демонстрирует свои возможности по блокаде прохода в Азовское море, то есть геополитические, военные возможности и правовые обоснования для этого есть», — сказал Салин.

Что же касается последствий, то, по его мнению, в краткосрочной перспективе, в первую очередь, на 90% пострадает Украина, потому что через Мариуполь и некоторые другие азовские порты она экспортирует сталь и другую продукцию. Россия от этого в краткосрочной перспективе не пострадает, уверен эксперт.

Если говорить о средне— и долгосрочной перспективах, то здесь нужно смотреть на реакцию мирового сообщества.

«Складывается впечатление, что кроме словесной, другой реакции в том числе и от США не последует», — отметил он.

Более того, санкций именно за это ждать не стоит. Если их и введут, то перекрытие Азовского моря приплетут к ним, говорит Салин, но введены они будут не по этой причине. С этой точки зрения никаких серьёзных негативных последствий для РФ не последует даже в средне— и долгосрочной перспективе.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов считает, что от возможного расширения конфликта в акватории Азовского моря потеряет непосредственно Украина, причём самыми большими потерями будут экономические лишения.

«Для России потери будут политическими как минимум, хотя все возможные потери для двух стран могут быть явно существенными и длительными», — предположил Блинов.

Он склонен считать, что в Москве не рассматривают вопрос закрытия моря для Украины, но если это даже и произойдёт, то все рыбные промыслы и торговые пути, а также вся навигация для Украины будет недоступна.

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков заявил, что для Украины с её формальным поворотом на Запад критически важным является развитие транспортной и логистической инфраструктуры, без которого организовать более тесное экономическое сотрудничество с Евросоюзом будет очень сложно.

«Морские перевозки в украинской системе транспортировки грузов занимают очень важную роль, по некоторым данным, более половины украинского экспорта по морю отправляется из Азовского моря», — сообщил Быков.

Поэтому в случае, если украинская экономика лишится такой возможности, то экстренная смена логистики обойдётся для неё очень дорого, особенно в текущей сложной экономической обстановке.

Для России же Азовское море — это прежде всего важный стратегический объект, особенно после изъявления настойчивого желания Украины вступить в НАТО и присоединения к РФ Крыма. В подобной экономико-политической конфигурации уровень напряжённости между Россией и Украиной, видимо, будет только расти, отметил он.

Поэтому закрытие Азовского моря для украинских судов, на первый взгляд, выгодно для России с политической точки зрения и невыгодно для Украины с экономической.