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Во Львовской области шахтёры заблокировали трассу
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Во Львовской области шахтёры заблокировали трассу 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: Віктор Оренчук Facebook
Во Львовской области около 80 шахтёров в пятницу заблокировали международную трассу «Львов — Рава-Русская» с требованием погасить задолженность по заработной плате. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Отмечается, что шахтёры переходят дорогу по пешеходному переходу.
По словам горняков, им не полностью выплачена зарплата за сентябрь, сумма задолженности составляет более 20 млн гривен.
В начале октября возле украинско-польской границы прошла акция протеста нововолынских шахтёров, которые заблокировали движение автотранспорта.
На расстоянии 2 км от контрольно-пропускного пункта «Ягодин» в районе населённого пункта Старовойтово в Волынской области около 70 человек перекрыли автомобильную дорогу между Киевом и Варшавой.
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