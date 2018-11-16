Власти застали немцев за ночными заработками

Das Erste: власти Германии застали немцев за ночными заработками

Каждый четвёртый в Германии работает по ночам и вечерам, а также в выходные и праздничные дни, выяснило немецкое правительство. Это соответствует примерно 9 миллионам граждан. Между тем, работа в неурочные часы несёт риски для здоровья и нарушает социальные связи, сообщает телеканал Das Erste.

Выходные как время, когда можно расслабиться после рабочей недели и отдохнуть с семьёй и друзьями — для многих в Германии это роскошь, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Ненормированный рабочий день, работа по выходным, вечерами или ночью широко распространены в Германии — к такому выводу пришло немецкое правительство, отвечая на запрос фракции левых в бундестаге

Выяснилось, что каждый четвёртый трудоустроенный гражданин Германии работает в выходные. В числовом эквиваленте это составляет примерно 9 млн человек, поясняет телеканал. Кроме того, 4,7 млн человек, то есть каждый десятый в стране, трудятся в праздничные дни. Особенно многим сотрудникам приходится работать по выходным в гостиничной и ресторанной сфере, в профессиях, связанных с искусством, отдыхом и индустрией развлечений, здравоохранением и социальным обеспечением, транспортом, торговлей, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Помимо этого, 5,2 млн занятых — а это каждый седьмой — работают по сменному графику. 6,8 млн человек, то есть почти каждый пятый, работают по вечерам (между 18 и 23 часами вечера), и 2 млн — ночами. 1,6 млн граждан трудятся сверхурочно по 49 часов в неделю или больше.

Основой для таких выводов послужила репрезентативная статистика занятости населения за 2017 год. В результатах были учтены данные граждан, указавших, что они работают каждые выходные или как минимум двое выходных в месяц. Также учитывались те, кто за последние четыре недели до проведения опроса проработал по меньшей мере два праздничных дня. Среди работающих в смену, по вечерам или ночами учитывались все граждане, которые трудились в эти нетипичные рабочие часы не менее половины своих рабочих дней.

Как отмечает Das Erste, проблема заключается в том, что ненормированные рабочие часы несут в себе риски для здоровья, что подтверждено многочисленными исследованиями. При ненормированном рабочем дне или нетипичном графике чаще встречаются случаи нарушения сна, боли в спине, усталость или физическое истощение, а также жалобы на психическое состояние.

Заместитель председателя фракции левых в бундестаге Сюзанне Фершль видит в этом и другую проблему:

«Нетипичные рабочие часы осложняют социальные связи. Тот, кто постоянно требует увеличения рабочего времени, совершает насилие над занятыми и их семьями».

По её словам, работающим гражданам всё чаще приходится подчиняться интересам работодателя и требованиям рынка.

Впрочем, на основании репрезентативной статистики сложно судить о том, насколько увеличилась занятость граждан в нестандартные рабочие часы по сравнению с прошлыми годами, отмечает Das Erste. Это связано с изменениями в сборе информации, не позволяющими проводить прямых сопоставлений. Тем не менее, Левая партия Германии утверждает, что с 2016 года число работающих по сменному графику изменилось на 500 тыс. человек, на 2 млн больше людей стали работать вечерами и на 1,3 млн больше — ночами. Также, по данным левых, на 416 тыс. возросло число граждан, работающих в праздничные дни.