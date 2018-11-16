Православный раскол довел Порошенко до истерики

Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины , УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно — православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»?

Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет опроверг свой переход из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в «новую церковь Украины». Новость, которая пришла в четверг вечером, стала еще одной лептой, внесенной в растущее раздражение киевской власти.

Чем дальше, тем очевиднее становится: проект создания «единой поместной украинской церкви» (которым президент Петр Порошенко козыряет почти в каждой своей речи, и который должен стать одним из аргументов для его переизбрания в 2019-м) развивается совсем не в том направлении, которое запланировали сценаристы украинского раскола.

Телефонный разговор Порошенко с предстоятелем каноничной УПЦ Московского патриархата митрополитом Онуфрием, который произошел во время Архирейского собора, получился, мягко говоря, очень эмоциональным. Как сообщает, со ссылкой на свидетелей, украинское издание Strana.ru, президент «настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев». Порошенко требовал от Онуфрия уступок в вопросе об автокефалии. Но глава самой крупной православной структуры, и единственной из признанных твердо, но корректно ответил «нет» главе светской украинской власти.

«Я считаю, что украинская православная церковь, которая является самоуправляемой частью Московского Патриархата, ведет себя совершенно правильно.

Так церковь и должна говорить с властью — прямо, по-христиански, без заискиваний, без ложной вежливости.

В конце концов, не пристало ездить на поклон целому Собору к секулярному властителю», — сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, экс-глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества.

«Тем более, что господин Порошенко, на мой взгляд, вообще является отступником, — добавил отец Всеволод. — Он себя всегда именовал православным христианином, а потом он был замечен причащающимся у униатов. Его, по-хорошему, пора уже от церкви отлучить или, по крайней мере, спросить, он остается православным или нет».

Как известно, прошедший накануне Собор УПЦ закончился совсем не утешительно для Порошенко. Иерархи церкви, вслед за руководством РПЦ подтвердили разрыв канонического общения с Константинопольским патриархатом — отвергли тех, кто может дать томос (в данном случае томос означает решение о предоставлении автокефалии — ред.) «новой церкви». Руководство УПЦ отказалось от встречи с Порошенко, выразив готовность встречаться только на церковной территории. Порошенко так и не приехал в Киево-Печерскую лавру, предпочтя провести сепаратную тайную встречу в «Украинском доме», на которую явилось всего три иерарха УПЦ МП.

Епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, который наметили на 22 ноября, — констатировал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Впрочем есть и те, кто, из карьерных соображений, готов безо всякого принуждения поучаствовать в «создании новой церкви».

Вечером во вторник стало известно, что митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), единственный из участников Архиерейского Собора УПЦ, не поставивший свою подпись под его итоговым документом, собирается принять участие в создании «единой поместной церкви». Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Порошенко сделал ставку именно на честолюбивого Симеона, который в свое время метил в главы УПЦ МП.

«Побежали к Порошенко те архиереи, которые всегда были известны карьеризмом и приспособленчеством. По крайней мере, двух из них я знаю — это господин Симеон и Александр (Драбинко)», — отмечает протоиерей Всеволод Чаплин. Впрочем, в ситуации, когда митрополит Онуфрий и подавляющее большинство епископата и клира УПЦ МП сказало «нет», у Симеона вряд ли получится от имени всей Украинской церкви Московского патриархата сказать сказать «да» автокефалии.

С огромной вероятностm, собор 22 ноября пройдет без участия большей части священников крупнейшей из православных организаций Украины. Так что «объединительным» он станет с большой натяжкой. И главный вопрос, который не может не волновать и Порошенко, и главного бенефициара раскола, самозваного «патриарха» Филарета (Денисенко) — что получит Украина?

Есть основания полагать, что это будет не новая независимая поместная церковь, равная по своей значимости, например, Сербской, Грузинской или Элладской, — и собственно равная с самим Вселенским Константинопольским патриархатом. Напротив, в Фанаре (как, по названию стамбульского района, именуют резиденцию константинопольского патриарха) готовят создание на Украине не более, чем филиала самого Фанара — экзархат или «автономную церковь», всецело зависимую от патриарха Константинпольского Варфоломея.

Показательно, что еще 10 ноября стало известно, что глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер другой самозваной группировки, «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ) Макарий сообщили патриарху Варфоломею о согласии не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля автокефальной церкви на Украине. И хотя пресс-секретарь филаретовской группировки, Евстратий (Зоря) в четверг и заверял, что Филарета не стоит списывать со счетов, похоже, что списание уже произошло.

По сведениям из информированных источников, Варфоломей даже рассматривает вариант с предоставлением томоса об автокефалии главе канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию, а не иерархам непризнанных украинских церковных структур.

«Я, если честно, считал, что предателей среди духовенства УПЦ будет гораздо больше. Но пока не набирается и пяти процентов. Это результат более оптимистический, чем то, на что я надеялся, и гораздо более оптимистический, чем то, что писали некоторые украинские эксперты, которые говорили, что чуть ли не сразу половина духовенства уйдет», — сказал протоиерей Всеволод Чаплин.

Впрочем, очевидно, что — учитывая «нет» Онуфрия, сказанное им расколу — более вероятен вариант, о котором сказал представитель РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион. Так называемую «независимую церковь», с большой вероятностью может возглавить Константинопольский епископ, а не кто-либо из филаретовского «Киевского патриархата». Показательно, что Фанар лишь «снял анафему» лично с Филарета и главы УАПЦ Макария, но не признал каноничными возглавляемые ими группировки.

«Скорее, во главе ее может стать один из двух «экзархов» Константинополя, архиепископ Даниил (Зелинский), либо архиепископ Иов (Геча), который в последнее время все более активен на украинском направлении», — отметил митрополит Иларион.

Если киевский экзархат, или «автономная украинская церковь» окажутся всецело подчинены Фанару, тогда о какой «независимости» (читай — подконтрольности светской власти во главе с Порошенко) может идти речь? Вместо «церкви для Порошенко» или «церкви для Филарета Денисенко» Украина может получить «филиал церкви Варфоломея». Понятно, почему Порошенко срывается на крик.