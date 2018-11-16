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США готовятся вершить суд над Ассанжем
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Минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу 

Вести.Ru + ещё 40 16 ноября 2018
Фото: EPA
Минюст США готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США.
По данным газеты Wall Street Journal, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа​​​. Источники издания отказались сообщить, ведутся ли переговоры с Великобританией или Эквадором о выдаче Ассанжа, однако заявили, что последние события вокруг журналиста их "радуют".
В конце октября Ассанж обвинил власти южноамериканской страны в намерении выдать его США. Он считает, что официальный Кито ищет предлог, чтобы лишить его убежища и экстрадировать в Соединенные Штаты, которые могут его или приговорить к смерти, или посадить на 35 лет в тюрьму за публикацию секретных документов Госдепартамента (а это сведения о войне в Афганистане и в Ираке, о шпионских скандалах и различных военных преступлениях).
Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынудил журналиста укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает РИА Новости.
Выдать Штатам Ассанжа может Швеция, которая хочет его арестовать по обвинению в сексуальных домогательствах (срок обвинения истекает в 2020 году).
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