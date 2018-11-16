США готовятся вершить суд над Ассанжем

Минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу

По данным газеты Wall Street Journal, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа​​​. Источники издания отказались сообщить, ведутся ли переговоры с Великобританией или Эквадором о выдаче Ассанжа, однако заявили, что последние события вокруг журналиста их "радуют".

В конце октября Ассанж обвинил власти южноамериканской страны в намерении выдать его США. Он считает, что официальный Кито ищет предлог, чтобы лишить его убежища и экстрадировать в Соединенные Штаты, которые могут его или приговорить к смерти, или посадить на 35 лет в тюрьму за публикацию секретных документов Госдепартамента (а это сведения о войне в Афганистане и в Ираке, о шпионских скандалах и различных военных преступлениях).

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынудил журналиста укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает РИА Новости

Выдать Штатам Ассанжа может Швеция, которая хочет его арестовать по обвинению в сексуальных домогательствах (срок обвинения истекает в 2020 году).