Бутина отозвала прошение о снятии обвинений в суде США

Россиянка Мария Бутина , задержанная в США по обвинению в работе иностранным агентом без надлежащего разрешения, отозвала свое прошение о снятии с нее обвинений, говорится в материалах суда.

"Мария Бутина направляет это уведомление, чтобы сообщить суду, что она снимает свое прошение", — говорится в документе.

Ранее федеральный суд Вашингтона удовлетворил совместное ходатайство защиты и обвинения и перенес очередное заседание по делу россиянки Марии Бутиной на 19 декабря.

В ходатайстве было предложено установить крайний срок подачи ходатайств защитой до 30 ноября, ответа на них обвинением — до 14 декабря, а крайним сроком для реакции на эти ответы защитой Бутиной — 17 декабря.