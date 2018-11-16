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Испания поддержала создание общеевропейской армии
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Министр обороны Испании поддержала идею создания общеевропейской армии 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Twitter
Министр обороны Испании Маргарита Роблес поддержала идею французского президента Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.
В начале ноября Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Глава Франции заявил, что Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство, ЕС также необходимо защищаться от Китая, России и даже США.
"Правительство Испании оценивает это позитивно, как все, что способствует укреплению Евросоюза", — приводит слова министра газета Vanguardia. Роблес считает, что этот проект должен быть реализован в рамках "максимального сотрудничества и интеграции" между ЕС и структурами НАТО.
Предложение Макрона о создании общеевропейской армии уже поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время проект подвергся резкой критике со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер назвал предложение Макрона "очень оскорбительным", отметив, что "Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют".
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