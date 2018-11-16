Венгрия заявила о невозможности договориться с Украиной

Премьер Венгрии заявил о невозможности договориться с властями Украины

С нынешним украинским руководством «невозможно достичь соглашения». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , выразив надежду, что ситуация в двусторонних отношениях изменится после президентских выборов на Украине , намеченных на март 2019 года. Он также отметил, что Будапешт уже ведёт переговоры с «потенциальными победителями». Отношения между двумя странами обострились из-за националистического курса Киева, который ущемляет права нацменшинств, в том числе венгерской диаспоры в Закарпатье. Эксперты полагают, что своим заявлением Орбан констатировал некомпетентность украинских властей.

С действующим политическим руководством Украины «невозможно достичь соглашения». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пленарного заседания VIII Совета венгерской диаспоры в Будапеште.

Он напомнил, что вскоре на Украине пройдут президентские выборы (намечены на 31 марта 2019 года). По его словам, если ситуация в двусторонних отношениях не ухудшится, это уже «станет большим достижением».

Как добавил венгерский премьер, Будапешт уже находится в контакте со всеми «потенциальными победителями» и пытается договориться о «благоприятных политических изменениях» в случае их победы. Орбан считает, что без восстановления дружественных отношений с Венгрией украинская сторона не может рассчитывать на вступление в НАТО или ЕС

«Мы надеемся, что Украина будет союзным и дружественным государством, не будет преследовать венгров, которые сегодня являются её гражданами, и воспользуется тем, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развитию Украины», — подчеркнул Орбан.

Отметим, что 15 ноября президент России Владимир Путин также заявил, что Москва будет работать с любыми новыми властями Украины, поскольку необходимо достичь мирного решения проблемы Донбасса.

«Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был… В любом случае, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

«Объективная оценка некомпетентности Киева»

Национальные меньшинства на Украине были достаточно хорошо интегрированы в местные политические структуры до прихода нынешней власти. Об этом напомнил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер . Он подчеркнул, что с 2014 года был взят курс на принудительную украинизацию всех этнических меньшинств.

«Нигде не существует такого, что сейчас происходит на Украине. Венгерское меньшинство силовым или полунасильственным образом изгоняется из своего национально-культурного пространства. Такие вещи Венгрия традиционно замечает, реагирует на них и пытается, учитывая то место, которое Венгрия занимает в европейских институтах, привлечь к ним внимание», — подчеркнул эксперт.

Брутер отметил, что Будапешт не одобряет националистический курс, которого придерживается Киев при поддержке Запада якобы для защиты от российского влияния. В этой связи венгерская сторона не смогла найти общий язык с действующим украинским лидером Петром Порошенко

«Венгры, безусловно, будут стараться о чём-то договориться, стараться объяснить кандидатам, что они не против Украины, а против нынешней власти, в частности, по вопросам языкового и образовательного законов. Если у них это получится, они снимут те ограничения, которые они наложили на контакты НАТО с Украиной, но для того, чтобы это произошло, необходимо ещё много чего сделать», — пояснил Брутер в беседе с RT.

При этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что своим заявлением Орбан подвёл черту и завершил переговорный процесс между Киевом и Будапештом до того момента, пока на Украине не сменится власть.

«С одной стороны, это объективная оценка, что нынешнее украинское руководство демонстрирует некомпетентность и агрессивность не только по отношению к Венгрии. Но в Венгрии говорят об этом вслух. Украинским политикам и руководителям трудно дискутировать с Орбаном, поскольку они систематически нарушают права национальных меньшинств и представителей других наций на украинской территории», — подчеркнул политолог.

По его мнению, Венгрия настойчиво, последовательно и жёстко проводит свою линию в отношениях с Украиной, и это будет продолжаться в дальнейшем.

«Понятно, что те украинские политики, которые будут соперничать с Порошенко, станут всячески использовать все аргументы для того, чтобы ослабить репутацию действующего президента и повысить свой авторитет. Поэтому на Украине достаточно широко будет использоваться венгерская карта», — заметил Оленченко в разговоре с RT.

Напомним, что обострение в отношениях Украины с Венгрией произошло осенью 2017 года после принятия Верховной радой закона об образовании, согласно которому сокращается возможность обучения на языках нацменьшинств, а с 2020 года преподавание будет идти только на украинском.

Вдобавок, 4 октября 2018 года Рада в первом чтении приняла закон о государственном языке, который лишает национальные сообщества права использовать их родной язык в культуре, СМИ, государственном управлении.

Ещё одной причиной разногласий стала ситуация с выдачей паспортов Венгрии в Закарпатской области Украины, где проживает значительное число этнических венгров.