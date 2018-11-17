Мэй поведала о помощи стакана виски в политике

Мэй призналась, что стакан виски помог ей пережить трудности на неделе

Стакан виски помог британскому премьер-министру Терезе Мей пережить трудности в среду. Об этом глава правительства заявила в интервью Daily Mail.

В среду вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС , определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа. Теперь возможны разные сценарии развития событий, вплоть до запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру, которую могут инициировать евроскептики, считающие, что Мэй "предала идеи Brexit".

По словам политика, в тот день дома ее ждал муж Филипп Мэй, который тут же налил ей алкогольный напиток.

"Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал — это налил мне виски, валлийский Penderyn", — сказала Мэй, дипломатично добавив, что шотландский она тоже пьет.

При этом премьер не стала отвечать, какое количество алкоголя она выпила в тот день.

Мэй также подчеркнула, что на следующее утро ее ждали новые трудности, когда ей позвонили, чтобы сообщить о подтверждении отставки министра по Brexit Доминика Рааба.