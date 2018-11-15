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Приговор «Отелло», пенсия Пугачевой и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Отрубившему жене руки вынесли приговор

Сегодня Серпуховской суд Московской области вынес приговор Дмитрию Грачеву, в декабре 2017 года отрубившему руки своей жене. Мужчину приговорили к 14 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ЕС созывает экстренный саммит

Саммит глав государств Евросоюза, посвящённый выходу Великобритании из ЕС, запланирован на 25 ноября. Об это заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

Мучения в школе: за что учительница избила ребенка

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после того, как в Сети появилось видео, на котором учительница избивает второклассника.

Галкин рассказал о пенсии Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что пенсия певицы Аллы Пугачевой составляла две тысячи рублей. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «GazLive».

Российскую технику сочли «безумными древними машинами»

Американское издание The Drive восхитилось видео, опубликованным российским Минобороны к столетию войск радиационной, химической и биологической защиты, в котором показана «сумасшедшая» военная техника.

Самая массовая профессия может исчезнуть

Основная проблема, которая стоит перед идеологами научно-технического прогресса — что делать с людьми. В ходе развития человечества оказывается, что ту же самую работу можно выполнять меньшими усилиями и меньшим количеством людей.

Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц

Икра, крабы и прочие деликатесы стоили бандиту Вячеславу Цеповязу, отбывающему 20-летний тюремный срок, 30-60 тысяч рублей ежемесячно.

Россиян удивили цены в столовой Госдумы

Российских пользователей твиттера не впечатлило меню в столовой Госдумы, но удивили цены. Ранее депутат-единоросс Александр Хинштейн отреагировал на своей странице в соцсети на публикацию, автор которой заявлял, что депутаты могут поесть в столовой Госдумы за 60 рублей.

Кадыров подарил Mercedes «чеченскому Шварценеггеру»

Пятилетний чеченец, отжавшийся 4105 раз подряд, получил «Мерседес» в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ТАСС.

Германия потребовала закрыть украинский "Миротворец"

Берлин выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец".

"Токио настроился вернуть половину Курил"

Токио изменил свой подход и теперь хочет в первую очередь вернуть два наименее населённых острова, которые полагаются ему по декларации после подписания полноценного мирного договора.
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