Власти США и Украины намерены сорвать строительство газопровода «Северный поток—2». Глава американского Госдепартамента Майк Помпео пообещал, что Вашингтон и Киев сделают всё, чтобы этот проект не состоялся.
По словам госсекретаря США, строительство газопровода подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа, сообщает РИА Новости.
«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков», — заявил Помпео на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Как ранее сообщал News.ru, на этой неделе глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2». С угрозой остановить строительство также выступил посол США при ЕС Гордон Сондленд. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность, что газопровод несмотря ни на что будет достроен.