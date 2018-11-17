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США хотят спасти Украину от «Северного потока-2»
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США и Украина пригрозили остановить «Северный поток—2» 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Власти США и Украины намерены сорвать строительство газопровода «Северный поток—2». Глава американского Госдепартамента Майк Помпео пообещал, что Вашингтон и Киев сделают всё, чтобы этот проект не состоялся.
По словам госсекретаря США, строительство газопровода подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа, сообщает РИА Новости.
«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков», — заявил Помпео на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Как ранее сообщал News.ru, на этой неделе глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2». С угрозой остановить строительство также выступил посол США при ЕС Гордон Сондленд. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность, что газопровод несмотря ни на что будет достроен.
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