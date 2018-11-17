Глава УПЦ обратился с заявлением к верующим

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил о том, что Украинскую православную церковь (УПЦ) пытаются сделать политической организацией. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала "Интер" в обращении к верующим.

Он подчеркнул, что церковь не должна быть таковой.

"Нас хотят превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь". Это приманка, на которую церковь не клюет", — сказал Онуфрий.

Он добавил, что у церковнослужителей есть свой взгляд на некоторые политические аспекты, однако они не являются врагами "ни украинского народа, ни государства, ни власти".

Митрополит также отметил, что у верующих есть "свои духовные принципы, с которыми они живут".

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко потребовал от главы украинской церкви "пойти на попятную".