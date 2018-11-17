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Глава УПЦ обратился с заявлением к верующим
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Глава УПЦ обратился с заявлением к верующим 

Газета.Ru + ещё 13 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил о том, что Украинскую православную церковь (УПЦ) пытаются сделать политической организацией. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала "Интер" в обращении к верующим.
В Киеве отреагировали на крики Порошенко по телефону на главу УПЦ 
Он подчеркнул, что церковь не должна быть таковой.
"Нас хотят превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь". Это приманка, на которую церковь не клюет", — сказал Онуфрий.
Он добавил, что у церковнослужителей есть свой взгляд на некоторые политические аспекты, однако они не являются врагами "ни украинского народа, ни государства, ни власти".
Митрополит также отметил, что у верующих есть "свои духовные принципы, с которыми они живут".
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко потребовал от главы украинской церкви "пойти на попятную".
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