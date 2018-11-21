«Предатель, ты ответишь»: СМИ сообщили о расшифровке аудиозаписи со смартфона Джималя Хашогги

Согласно материалу турецкого издания, Хашогги якобы встретили внутри саудовского консульства четыре человека, а после к ним присоединились еще трое.

Стамбуле. Турецкие СМИ сообщили о расшифровке аудиозаписи, на которой якобы были зафиксированы последние 11 минут жизни саудовского журналиста Джималя Хашогги. Он был убит в здании Генерального консульства Саудовской Аравии

Турецкая газета Haberturk сообщает, что именно запись со смартфона Хашогги является одной из важнейших улик в деле об убийстве журналиста.

В частности в материале говорится, что 2 октября, когда Хашогги переступил порог саудовского консульства, его якобы встретили четыре человека, заранее поджидавших его внутри. Как только они увидели журналиста, то схватили его, о чем свидетельствуют якобы восклицания Хашогги: «Оставь мою руку, что ты делаешь?»

После этого, уточняет издание, неизвестные якобы отвели журналиста в одно из административных помещений. Там к злоумышленникам якобы присоединилась еще трое человек, о чем свидетельствуют «крики и звуки борьбы». Причем один из них якобы обратился к Хашогги со словами «Предатель, ты будешь отвечать!».

Ранее сообщалось, что появилась новая версия исчезновения тела журналиста Хашогги.