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«Предатель, ты ответишь»
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«Предатель, ты ответишь»: СМИ сообщили о расшифровке аудиозаписи со смартфона Джималя Хашогги 

ТК «Звезда» + ещё 101 2 минуты назад
Согласно материалу турецкого издания, Хашогги якобы встретили внутри саудовского консульства четыре человека, а после к ним присоединились еще трое.
Турецкие СМИ сообщили о расшифровке аудиозаписи, на которой якобы были зафиксированы последние 11 минут жизни саудовского журналиста Джималя Хашогги. Он был убит в здании Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Турецкая газета Haberturk сообщает, что именно запись со смартфона Хашогги является одной из важнейших улик в деле об убийстве журналиста.
В частности в материале говорится, что 2 октября, когда Хашогги переступил порог саудовского консульства, его якобы встретили четыре человека, заранее поджидавших его внутри. Как только они увидели журналиста, то схватили его, о чем свидетельствуют якобы восклицания Хашогги: «Оставь мою руку, что ты делаешь?»
После этого, уточняет издание, неизвестные якобы отвели журналиста в одно из административных помещений. Там к злоумышленникам якобы присоединилась еще трое человек, о чем свидетельствуют «крики и звуки борьбы». Причем один из них якобы обратился к Хашогги со словами «Предатель, ты будешь отвечать!».
Ранее сообщалось, что появилась новая версия исчезновения тела журналиста Хашогги.
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