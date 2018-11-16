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Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
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Священник прокатился в запряженном детьми Porsche 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
На мальтийском острове Гоцо священник прокатился на автомобиле Porsche Boxster, запряженном десятками детей. Об этом сообщает ресурс Guidememalta.
47-летний Джон Султана получил должность протоиерея и решил отпраздновать событие. На ролике видно, как дети в белых рубашках тянут прикрепленные к машине тросы.
По словам местных чиновников, в некоторых деревнях острова существует традиция отмечать таким образом назначение новых приходских священников.
В сентябре венецианский священник Кристиано Боббо предложил ввести налог на откровенные свадебные наряды. Боббо заметил, что в последнее время девушки надевают платья со слишком глубоким декольте, превращая церемонию в церкви в светское событие.
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