Как «Миротворец» «достал» Германию

МИД Германии потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец»

МИД Германии потребовал от властей Украины закрыть базу данных «Миротворец». Ранее в списке «врагов Украины» оказался экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер , «друг Путина». В немецком МИДе заявили, что на прошлую просьбу Берлина закрыть сайт «Миротворец» в Киеве заявили, что сервер проекта расположен за пределами Украины.

Министерство иностранных дел Германии осудило включение бывшего германского канцлера Герхарда Шредера в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как сообщает газета Die Zeit, Берлин требует от Киева добиться закрытия этого онлайн-проекта, содержащего данные о «врагах Украины».

«ФРГ четко показала свое отношение к этому порталу в прошлый раз. Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это же мы сделаем и сейчас», — цитирует издание слова пресс-секретаря МИД Германии.

При этом в ответ на прошлую просьбу закрыть «Миротворец» власти Украины заявили, что сервер проекта располагается якобы за пределами украинской территории.

Экс-канцлер Германии и близкий друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер попал в список за «антиукраинскую пропаганду» и «покушение на украинский суверенитет».

Сейчас Шредер занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть» . Внесение политика и бизнесмена в список никак не повлияет на деятельность компании, заявил в эфире НСН вице-президент «Роснефти» по внешним коммуникациям Михаил Леонтьев . По его мнению, пополнением списка сайта занимаются люди с параноидальными наклонностями, неспособные оказать влияние на что-либо в мире.

Возможной причиной появления Шредера на данном сайте могло стать его недавнее интервью, в котором он подтвердил законность воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, передает ФАН.

Сайт «Миротворец» был создан при поддержке депутата Верховной рады Украины и советника министра внутренних дел Антона Геращенко . Цель этого проекта — создание базы данных, содержащей в себе сведения об ополченцах Новороссии и людях, угрожающих территориальной целостности Украины.

Комитет защиты журналистов вскоре осудил публикацию личных данных и назвал отвратительными действия Антона Геращенко. Публикация личных контактов журналистов подвергает их риску. В худшем случае эти действия могут быть истолкованы как плохо скрываемый призыв к нападению на них, полагают в организации.

Летом российский актер и режиссер Константин Хабенский был внесен в черный список «Миротворца». «Угрозой территориальной целостности» Украины Хабенский стал после того, как съездил в Крым «без разрешения украинских властей» в детский лагерь отдыха «Артек».

Согласно мнению администрации «Миротворца», Хабенский «сознательно нарушил государственную границу Украины», намереваясь «проникнуть в захваченный российскими оккупантами Крым», чтобы «принять участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора». На сайте опубликованы фотографии артиста, где он позирует в компании детей из пионерлагеря. Хабенский никак не стал комментировать попадание в список.

Месяцем ранее российский актер Гоша Куценко также попал в эту базу данных из-за «проникновения» на территорию Крыма. Ранее «врагом украинской нации» была объявлена бывшая участница поп-дуэта t. A. T. u. Елена Катина

Из-за этнического конфликта в Закарпатье, связанного с выдачей паспортов Венгрии этническим венграм-гражданам Украины, в список «врагов» попали более 300 обычных местных жителей. В список попали жители почти всех районов Закарпатской области Украины. При этом отмечается, что в список попали далеко не все украинцы, получившие гражданство Венгрии, а только те, кого удалось установить за две недели.

Британский музыкант Роджер Уотерс , один из основателей группы Pink Floyd, также был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается, Уотерс был включен в список за интервью, в котором музыкант заявил о существовании множества «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь. В том же интервью составители списка увидели «антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность страны и участие в попытках легализации аннексии Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев не признал итогов плебисцита и считает въезд на полуостров не через Украину незаконным. Россия настаивает на том, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.