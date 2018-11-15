Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США

«Что имеет для меня значение, если честно, — это то, что мы делаем вместе с американской армией», — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о важности сотрудничества с США в военной сфере.

Однако французский лидер отметил, что сотрудничать с Вашингтоном не значит быть его вассалом.

Макрон также напомнил своему американскому коллеге, что в апреле военные Франции, Великобритании и США провели «беспрецедентную» операцию в Сирии

Так французский лидер ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за предложения создать общеевропейскую армию. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Трамп снова подверг резкой критике предложение Макрона о создании общеевропейской армии.

«Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но [этим занималась] Германия в Первой и Второй мировых войнах. Как это сработало для Франции? Они начали учить немецкий в Париже раньше, чем США появились », — отметил Трамп, намекнув на болезненную историю оккупации Франции нацистской Германии.

Надо отметить, что последние заявления президента Макрона о необходимости создать независимую от США «общеевропейскую армию» охладили отношения Парижа и Вашингтона буквально за несколько дней до поездки президента Трампа во Францию на празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Французский лидер выразил мнение, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

«Мы не сможем защитить европейцев, если мы не решим иметь настоящую европейскую армию. У нас должна быть Европа, которая обороняется сама по себе, независимо от Соединенных Штатов», — отметил он.

При этом, как пишет Bloomberg , осуществить это в реальности будет сложно. Америка располагает десятками военных баз в Европе, на которых дислоцированы около 65 тыс. военнослужащих. Едва ли Европа может позволить себе подобные масштабы, добавляет агентство. В 2017 году лишь небольшая часть европейских стран выполнила обязательство государств-членов НАТО потратить 2% ВВП на оборону альянса.

В НАТО скептически относятся к идеям Макрона. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что развитие обороны Европейского союза (ЕС) не является альтернативой для сотрудничества с блоком. По его словам, оборонное сотрудничество ЕС не должно превращаться в альтернативу альянсу.

«У Европы недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США», — цитирует ТАСС слова Столтенберга.

Он уточнил, что после Brexit 80% расходов блока на оборону будет поступать из стран, которые не входят в ЕС. Кроме того, география стран НАТО обеспечивает эффективное противостояние терроризму.

В то же время идея Макрона находит поддержку в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в пользу создания европейской армии, сообщает Die Welt

По словам германского канцлера, европейские лидеры должны работать над видением того, чтобы «в один день создать настоящую европейскую армию». Она подчеркнула, что это не будут силы, противопоставленные силам НАТО.

«Единая армия продемонстрировала бы миру, что между европейскими странами никогда не будет войны», — сказала Меркель.

Российский лидер Владимир Путин также оценивает идею положительно: общие Вооруженные силы — естественное желание для Европы, заявил Путин в интервью телеканалу RT France в Париже.

«Это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», — подчеркнул глава российского государства.