Ещё
«Миссия выполнена»: Мэй демонтировала сеть шпионов РФ?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй объявляет, что миссия против российских шпионов «выполнена». Но недавние неудачи могут вернуть их в игру 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: REUTERS/Joe Giddens/Pool
Атака с использованием «Новичка» произошла из-за того, что Великобритания не смогла принять жесткие меры после убийства в стране Александра Литвиненко. В момент его смерти Тереза Мэй была министром внутренних дел. Теперь она заявляет, что миссия выполнена, и «шпионскую сеть» в России удалось демонтировать, пишет Independent (Великобритания) .
Одна из главных причин, по которой Кремль почувствовал себя достаточно уверенно для совершения нападения с применением «Новичка», как утверждается, была связана с неспособностью Великобритании принять решительные ответные меры после убийства Александра Литвиненко. 12 лет назад, когда диссидент умер от отравления полонием, министром внутренних дел была Тереза Мэй.
Будучи премьер-министром, она в очередной раз поклялась принять жесткие меры против Москвы после покушения на бывшего шпиона МИ-6 Сергея Скрипаля в Солсбери, пообещав не останавливаться до тех пор, пока гнусные действия правительства Владимира Путина не будут «разоблачены», а его разведывательная сеть «демонтирована».
В своем выступлении на банкете лорда-мэра в лондонском Сити Мэй фактически заявила, что «миссия выполнена» через сдерживание разведывательных возможностей России, которые деградировали на долгие годы вперед. Она также воспользовалась возможностью предложить Владимиру Путину вернуться к более теплым отношениям с Великобританией, если он исправится и прекратит нападки на Запад.
Действительно, высылка россиян, работающих по дипломатическим удостоверениям в Великобритании и у ее союзников после Солсбери, возымела эффект. В то же время, еще в марте, Мэй сказала, что российская шпионская сеть на Западе была «демонтирована» и «изувечена», и это тот случай, когда потеря 115 сотрудников стала бы ударом для большинства служб. Некоторые успехи в борьбе с русскими были достигнуты благодаря тому, что международное сообщество стало уделять больше внимания их тайной деятельности, такой как ситуации с недавними широко освещаемыми арестами в Нидерландах и менее публичными задержаниями в Португалии и Австрии.
Дело Скрипаля и его последствия также показали, похоже, поразительную несостоятельность российской разведки, или, более конкретно, ее военного подразделения, ГРУ, начиная от неспособности убить Скрипаля и смехотворного «туристического» прикрытия истории двух потенциальных убийц, до огромного количества разоблачающих материалов, найденных на задержанных в Гааге. Согласно сообщениям, постыдные неудачи станут причиной проведения в ГРУ реформ и, скорее всего, приведут к повышению производительности сотрудников структуры. Им сопутствовали определенные успехи, которые мы с коллегами наблюдали, освещая украинскую гражданскую войну и аннексию Крыма. Российская разведка была очень хороша в прошлом и может быть таковой в будущем.
Тайные операции Кремля оказывались также успешными. Продолжается расследование относительно того, действительно ли они помогли попасть в Белый дом кандидату от Москвы — Дональду Трампу. Также есть достаточно доказательств того, что с разной степенью успеха имело место вмешательство в западную политику: от выборов в Германии и Франции до референдумов по Брекситу и вопросу о независимости Каталонии.
Мэй, однако, дала после Солсбери еще одно обещание — что она покончит с практикой, когда Великобритания используется для отмывания российских денег и другой незаконной деятельности. Однако, как отмечалось в недавнем докладе лондонского аналитического центра «Чатем Хаус», в этом направлении предпринято очень немногое, если вообще что-либо сделано.
Фокусирование внимания на этих капиталах, в соответствии с законом, затронет иностранцев, в том числе и русских. При этом остается подозрение, что после Брексита Великобритания, столкнувшись с огромной экономической неопределенностью, не сможет позволить себе прогнать такие деньги. Теплые отношения с Россией Владимира Путина вполне могут быть делом финансовой необходимости, а не выбора.
Последние новости
В России стоит бояться лишь одного (Ilta-Sanomat) Россию будут наказывать по американским законам (Bloomberg) «Лада Веста» — уютная, как русская душа (Heute)
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу60
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение
Кого называют «друзьями Путина» в Европе124
«Реактивные грузовики» армии России поразили США54
Схватка школьницы и педофила попала на видео26
Новости партнеров
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение