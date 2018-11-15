США обвинили власти Сирии в создании ИГ

"Сирийский режим породил ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", старое название ИГ)", — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Элементы ИГИЛ, измерявшиеся, вероятно, сотнями [человек], увидели благоприятную возможность в полном развале гражданского общества и всплеске насилия, когда население поднялось против режима [Башара] Асада, а режим Асада вместо того, чтобы вступить в переговоры или найти какое-то решение, начал применять широкомасштабное насилие в отношении собственных сограждан. Это создало пространство, позволившее ИГИЛ вербовать [единомышленников], в какой-то степени защищать людей, как бы парадоксально это ни звучало, от бесчинств режима Асада, и очень скоро ИГИЛ обзавелась армией, насчитывавшей 35 тыс. боевиков и захватила крупные районы Ирака и Сирии", — считает американский дипломат.

Джеффри также заявил, что США не пытаются блокировать процесс возвращения сирийских беженцев, но будут противостоять их насильственному переселению на родину из-за рубежа.

"Что же касается утверждений России, то, опять-таки, они не имеют под собой оснований, мы не пытаемся никого остановить, предотвратить возвращение [в Сирию]. Кто не дает этим примерно 6 млн беженцев вернуться [в Сирию]? Ведь в этом году мы видели возвращение только примерно 55 тыс. человек. Скажу вам: сам режим, ужасающее поведение этого режима в отношении собственных сограждан", — полагает Джеффри.

"Правительство США не призывает беженцев не возвращаться [в Сирию]. Мы также не призывали правительства [других государств] блокировать или останавливать беженцев или отговаривать их от возвращения [на родину]", — заверил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Наша позиция заключается в том, что беженцы должны принять решение сами. Оно должно быть добровольным. Возвращение должно быть безопасным, речь не должна идти о том, что какую-то группу людей голодом заставили вернуться под контроль режима, что у них не было [иного] выбора", — сказал дипломат.

"Тот факт, что практически постоянно несколько посланников России находятся в разъездах, призывая различные страны по существу подтолкнуть или принудить беженцев к возвращению, признать сирийский режим, вернуть его в Лигу арабских государств и, самое важное, открыть поток помощи на цели реконструкции, означает следующее: Россия полностью понимает, что сирийскому режиму нужна большая поддержка", — считает Джеффри. "Нам еще предстоит увидеть, подтолкнет ли Россия режим, убедит ли Россия режим играть в игру в политическом процессе", — добавил сотрудник Госдепартамента.

Он обвинил власти в Дамаске в том, что они проводят политику, которая вынудила миллионы сирийцев покинуть пределы своей страны.