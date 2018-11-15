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Германия потребовала закрыть украинский «Миротворец»
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МИД ФРГ призвал Украину удалить сайт «Миротворец» в связи с внесением в его базу Шредера 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Берлин выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец".
"Мы со всей прямотой осуждаем этот список, — цитирует агентство DPA пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ФРГ. — В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас".
Как утверждает агентство, причиной внесения экс-канцлера в базу могло стать его интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
Скандальный украинский сайт "Миротворец" 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, обвинив его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией" и "антиукраинской пропаганде".
Политик занимал пост федерального канцлера в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, являясь председателем совета директоров компании "Роснефть" и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.
"Миротворец" позиционирует себя как база данных, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну.
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