«Нарушение законодательства»: на Украине нашли карту без Крыма

На телеканале NewsOne в эфир выпустили карту Украины , на которой нет Крыма . В связи с этим Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны намерен провести внеплановую проверку канала. В последнее время украинская сторона начала предъявлять все больше претензий к размещенным в публичном пространстве картам, на которых есть «ошибка» в принадлежности Крыма.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины проведет внеплановую проверку телеканал NewsOne из-за выпущенной в эфир карты, на которой нет Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что 7 ноября во время передачи «Утро с NewsOne» мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства.

Из-за этого 14 ноября национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку, приводит ФАН текст сообщения.

Указание принадлежности Крыма на картах является причиной постоянных споров и разбирательств. Так, 17 августа украинское детское издательство «Ранок» выпустило книгу «Растительный мир». На одной из иллюстраций к ней полуостров обозначен как территория России . Вскоре это стало поводом для обсуждений пользователями украинского сегмента фейсбука, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) канала «1+1».

Энциклопедия под авторством Елены Котенко — это часть серии «Познаем и исследуем», основной целью которой является рассказать детям об окружающей среде. В издательстве объяснили, что инцидент произошел из-за «ошибки дизайнера». Представители компании заверили, что энциклопедию снимут с продажи и все исправят.

Такие «ошибки» нередко допускают не только на Украине. Например, министерство культуры Франции обозначило на карте город федерального значения РФ Севастополь принадлежащим России. Примерно в то же время министерство образования Чехии сняло с продаж выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России, сообщала пресс-служба ведомства.

информагентство Bloomberg 22 июня опубликовало карту мира, на которой территориальная принадлежность Крыма не была обозначена вовсе.

На разработанной порталом инфографике отражены страны с развивающейся рыночной экономикой, в которых в 2018-2019 годах пройдут выборы. На этой карте Украина выделена желтым цветом, Россия темно-серым, а полуостров — светло-серым.

Ранее издание The Times принесло свои извинения украинской стороне за опубликованную карту, на которой Крым обозначен как российская территория. «Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку», — объяснило произошедшее руководство The Times

Такая формулировка полностью удовлетворила украинских дипломатов. «Каждый может совершить ошибку. Что важно — признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!» — написали в твиттере украинского посольства в Великобритании.

Всего за день до «казуса» британской стороны «ошибку» допустили в Австралии, в связи с чем у украинской стороны возникли претензии. Местный демограф Саймон Кустенмахер составил карту, на которой поделил территорию России (включая Крым) на четыре части и выделил их разными цветами. Каждая из обозначенных частей указывала на участок страны, где живет четверть населения РФ. Карту разместили в твиттере.

Впрочем, такие «оплошности» нередки и на самой Украине. Накануне Чемпионата мира по футболу, который прошел в ряде российских городов, на Украине выпустили в продажу календари с картой РФ, на которой Крым также обозначен как часть России.

Жесткой критике из-за очередной «ошибки» на карте подвергся и украинский телеканал СТБ. 16 марта в эфире реалити-шоу «Холостяк» на канале продемонстрировали карту Украины без полуострова.

Вскоре редакция СТБ признала «некорректность» представленной информации и возложила ответственность за это на режиссера монтажа проекта. Руководство телеканала подчеркнуло, что изображение стало «неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины».

По словам представителей СТБ, «ошибку» оперативно устранили в каждом видео на официальных страницах канала. «Телеканал ни в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями», — указали в заявлении руководства телеканала.

Крым стал частью России весной 2014 года после референдума. Вхождение полуострова в состав РФ, по официальным данным, поддержали более 96% жителей Крыма и Севастополя. Киев и ряд западных стран отказываются признавать легитимными результаты голосования и считают регион временно оккупированной территорией Украины. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что референдум прошел в соответствии с международными нормами, а вопрос территориальной принадлежности полуострова Россия считает «закрытым навсегда».