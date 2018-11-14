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В США заявили о риске проиграть войну с Россией
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Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ

В США заявили о риске проиграть войну с Россией 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Ministry of defence
Военное превосходство США уменьшилось до опасного уровня, страна рискует потерпеть поражение в случае конфликта с Россией или Китаем, говорится в докладе специальной комиссии по стратегии национальной обороны, созданной по указанию конгресса.
В подобном противостоянии вооруженные силы страны могут понести неприемлемо высокие потери, отмечают авторы документа. При этом речь идет как о человеческих жертвах, так и о военной технике.
"Риск поражения будет в особенности высок, если вооруженные силы США окажутся вынуждены воевать на двух или более фронтах одновременно", — цитирует доклад издание Defense News.
Члены комиссии также оценили ряд возможных неблагоприятных для США сценариев вооруженных конфликтов, к примеру, удар Северной Кореи по Сеулу. Для успешного противодействия этим угрозам необходимо повышение финансирования, утверждают авторы документа. В целом военное превосходство Соединенных Штатов уже не гарантировано, что подразумевает серьезные последствия для безопасности страны, считают эксперты.
Ранее в НАТО заявляли, что в случае войны с Россией страны альянса столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента. СМИ также писали, что в случае войны в Европе США будет тяжело перебрасывать войска на театр военных действий и успешно снабжать их в связи с нехваткой сил обеспечения.
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