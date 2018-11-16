Голливудским насильникам объявили войну. И что вышло?

Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем

Более года назад американская киноиндустрия содрогнулась от скандала вокруг Харви Вайнштейна . Все это время с его именем Голливуд был связан в предельно негативном контексте. Крах карьеры прославленного продюсера был только началом волны обвинений в домогательствах, вскрывших масштабы сексуальных преступлений и злоупотреблений властью в мире кинематографа. Любимые некогда актеры и режиссеры вмиг становились всеобщими врагами, теряли работу и семьи. Как они поживают теперь? «Лента.ру» рассказывает, к чему привел год охоты на голливудских насильников.

Харви Вайнштейн, продюсер

Обвинения: Сексуальные домогательства по отношению к более чем 80 женщинам, изнасилование по меньшей мере восьмерых из них.

Последствия: Спустя неделю после появления первых обвинений в октябре 2017 года продюсерская компания The Weinstein Company, которую Харви основал со своим братом Спустя неделю после появления первых обвинений в октябре 2017 года продюсерская компания The Weinstein Company, которую Харви основал со своим братом Бобом Вайнштейном , уволила его с поста сопредседателя. Продюсера также исключили из Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар». В том же месяце от Вайнштейна ушла жена, дизайнер Джорджина Чепмен. В мае 2018-го правоохранительные органы предъявили продюсеру обвинения в трех преступлениях, совершенных в отношении двух женщин, в том числе изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Его задержали и доставили в полицейский участок, а через час выпустили под залог в один миллион долларов. В июле количество предъявленных обвинений в сексуальном насилии выросло до шести (а число обвинителей — до трех).

В октябре с Вайнштейна сняли обвинение со стороны актрисы Люсии Эванс , которая утверждала, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2004 году. В деле продюсера теперь фигурируют только две женщины, имена которых не раскрываются. Харви отказался признать себя виновным и пообещал предоставить доказательства, которые вынудят суд снять остальные претензии. 11 ноября 2018-го издание New York Post выпустило статью, в которой предполагается, что Вайнштейн, скорее всего, выиграет дело.

Актрисы, которые первыми заявили об изнасилованиях со стороны Вайнштейна, пострадали едва ли не сильнее голливудского дельца, оказавшись под пристальным вниманием журналистов. Выяснилось, что итальянка Азия Ардженто, утверждавшая, что Харви изнасиловал ее, когда ей был 21 год, в 37-летнем возрасте занималась сексом с несовершеннолетним актером Джимми Беннеттом. Дело не получило продолжения в суде — Беннет не выдвигал официальных обвинений, возможно потому, что инцидент произошел пять лет назад, и из-за истечения срока давности американская прокуратура в любом случае не стала бы начинать расследование.

Подруга Ардженто и вторая предполагаемая жертва Вайнштейна, звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн , попалась на хранении кокаина, забыв бумажник с наркотиком в аэропорту Вашингтона. Суд над актрисой запланирован на январь 2019 года. В конце 2017-го в сеть слили откровенные фотографии Макгоуэн. Во всем произошедшем женщина обвинила Вайнштейна, который таким образом якобы пытался заставить ее замолчать.

Кевин Спейси, актер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении 30 мужчин, в том числе несовершеннолетнего Сексуальные домогательства в отношении 30 мужчин, в том числе несовершеннолетнего Энтони Рэппа

Последствия: Из-за секс-скандала с Рэппом, актером сериала «Стартрек», которому на момент предполагаемого преступления было 14 лет, Спейси был выведен из актерского состава сериала «Карточный домик», а его сцены в драме «Все деньги мира» Из-за секс-скандала с Рэппом, актером сериала «Стартрек», которому на момент предполагаемого преступления было 14 лет, Спейси был выведен из актерского состава сериала «Карточный домик», а его сцены в драме «Все деньги мира» Ридли Скотта были пересняты с Кристофером Пламмером . В США прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась предъявлять обвинения Спейси по заявлению о сексуальном насилии, якобы произошедшем в 1992 году (жертва не раскрыла общественности своего имени и подробностей произошедшего). Причина — истечение срока давности предполагаемого преступления. В Великобритании полиция продолжает расследование в связи с пятью обвинениями в сексуальном насилии. В начале ноября представитель правоохранительных органов, занимающийся делом, заявил, что расследование затянулось и будет длиться еще долго.

Стивен Сигал, актер и режиссер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении трех женщин (в большинстве случаев во время кастинга «на дому»), изнасилование 18-летней актрисы.

Последствия: В августе 2018-го прокуратура Лос-Анджелеса начала расследовать обвинения в изнасиловании и домогательствах, а в сентябре отказалась от выдвижения обвинений — по той же причине, что и со Спейси. В октябре от актера попытались получить комментарий по секс-скандалам, однако тот ушел с интервью. Но это не все, что произошло с артистом: за год после первых обвинений Сигал успел зарегистрироваться в России в качестве индивидуального предпринимателя и даже стал специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей по назначению В августе 2018-го прокуратура Лос-Анджелеса начала расследовать обвинения в изнасиловании и домогательствах, а в сентябре отказалась от выдвижения обвинений — по той же причине, что и со Спейси. В октябре от актера попытались получить комментарий по секс-скандалам, однако тот ушел с интервью. Но это не все, что произошло с артистом: за год после первых обвинений Сигал успел зарегистрироваться в России в качестве индивидуального предпринимателя и даже стал специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей по назначению Министерства иностранных дел России

Сильвестр Сталлоне, актер и режиссер

Обвинения: Изнасилование двух женщин, в том числе принуждение к сексу 16-летней поклонницы с помощью телохранителя.

Последствия: Сталлоне отверг все обвинения. В случае с 16-летней фанаткой полиция не стала расследовать дело, поскольку предполагаемая жертва, обратившись в правоохранительные органы, «подписала форму „без обвинения“, так как была напугана и чувствовала себя униженной». Во втором деле — обвинении в изнасиловании в начале 1990-х — Сталлоне отверг все обвинения. В случае с 16-летней фанаткой полиция не стала расследовать дело, поскольку предполагаемая жертва, обратившись в правоохранительные органы, «подписала форму „без обвинения“, так как была напугана и чувствовала себя униженной». Во втором деле — обвинении в изнасиловании в начале 1990-х — прокуратура не стала возбуждать дело из-за истечения срока давности. Представители правоохранительных органов также отметили, что свидетели, представленные предполагаемой жертвой, не подтвердили ее показания. Сталлоне, в свою очередь, сам обратился в полицию, обвинив последнюю предполагаемую жертву в клевете.

Луи Си Кей, актер и стендап-комик

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении пяти женщин (прилюдная мастурбация, в том числе во время телефонного разговора).

Последствия: Когда на комика обрушились обвинения в публичной мастурбации, он готовился выпускать собственную комедию «Я люблю тебя, папочка», однако прокатная компания отказалась заниматься фильмом. Студия Universal Pictures расторгла контракт с Лу Си Кеем, связанный с мультфильмом «Тайная жизнь домашних животных-2», где артист озвучивал одного из персонажей. По его словам, он потерял десятки миллионов долларов из-за скандала. Си Кей полностью признал вину в произошедшем, принес извинения и отказался от стендап-выступлений на год, а недавно вернулся на сцену. На одном из первых его шоу у входа стояли две протестующие женщины. На следующем стендапе протестов уже не было, а зал был набит битком.

Джеймс Франко, актер и режиссер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении одной женщины, неподобающее поведение в отношении семерых, в том числе приглашение 17-летней фанатки в отель, сексуальная эксплуатация актрисы и злоупотребление положением во время съемок эротической сцены.

Последствия: Обвинения в отношении Франко кажутся не такими серьезными, как в случае с вышеперечисленными фигурантами, однако звучали они столь же яростно — в частности из-за того, что актер решил активно поддерживать движение против домогательств #MeToo и появлялся на различных церемониях со значком движения. Франко лично извинился за два случая неподобающего поведения, а остальные пять отфутболил через своего представителя, отвергая все обвинения. Когда разразился скандал, Франко представлял свой фильм «Горе-творец». Артист получил «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле», а вот на более престижный «Оскар» его уже не номинировали, позволив картине соревноваться только за «Лучший адаптированный сценарий» — безрезультатно.

Джордж Такеи, актер

Обвинения: Сексуальное насилие в отношении актера.

Последствия: Такеи отрицал обвинения Скотта Брантона, утверждавшего, что он отключился в квартире актера, выпив немного алкоголя, и очнулся со спущенными брюками. Такеи также утверждал, что к секс-скандалу, в котором он оказался замешан, причастны русские интернет-тролли — из-за того, что он критиковал политику российского президента Такеи отрицал обвинения Скотта Брантона, утверждавшего, что он отключился в квартире актера, выпив немного алкоголя, и очнулся со спущенными брюками. Такеи также утверждал, что к секс-скандалу, в котором он оказался замешан, причастны русские интернет-тролли — из-за того, что он критиковал политику российского президента Владимира Путина в отношении геев. Обвинения в адрес актера прозвучали в ноябре 2017-го, а в мае 2018 года Брантон признался, что на самом деле не помнит эту историю, и извинился за сказанное.

Бретт Рэтнер, режиссер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении пяти женщин, сексуальное насилие в отношении одной и изнасилование одной женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Последствия: Рэтнер отверг обвинения в домогательствах, а на Мелани Колер, обвинившую его в изнасиловании, режиссер подал в суд за клевету. Из-за секс-скандала Рэтнеру пришлось прекратить сотрудничество с кинокомпанией Warner Bros. Этому способствовала актриса Рэтнер отверг обвинения в домогательствах, а на Мелани Колер, обвинившую его в изнасиловании, режиссер подал в суд за клевету. Из-за секс-скандала Рэтнеру пришлось прекратить сотрудничество с кинокомпанией Warner Bros. Этому способствовала актриса Галь Гадот , которая пригрозила отказаться от роли Чудо-женщины, если Warner Bros не оборвет связи с компанией Рэтнера RatPac-Dune Entertainment. Натали Портман предоставила Колер адвокатов, и в октябре 2018-го Рэтнер забрал из суда иск о клевете. Обе стороны подчеркивали, что конфликт был улажен без денежных компенсаций.

Джеффри Тэмбор, актер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении двух женщин.

Последствия: Из-за обвинений Тэмбора уволили из сериала «Очевидное», в котором он играл главную роль отца-транссексуала. Создатели шоу из Из-за обвинений Тэмбора уволили из сериала «Очевидное», в котором он играл главную роль отца-транссексуала. Создатели шоу из компании Amazon запустили расследование в отношении артиста. Тот не признал обвинений, и спустя полгода вернулся в индустрию с ролью в купленном Netflix ситкоме «Замедленное развитие». «Очевидное» продлили на пятый сезон, в котором Тэмбора не будет, — создатели сериала отметили, что это будет финальная часть шоу.

Планета страха

В разгар #MeToo в непристойностях успели обвинить не только кинематографистов, но и музыкантов. Актриса Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в «Докторе Хаусе», обвинила в домогательствах шок-рокера Мэрилина Мэнсона , который якобы пришел на съемки своего любимого сериала и принялся допытываться у актрис об их предпочтениях в сексе. Певица и актриса Мелисса Шуман обвинила в изнасиловании бывшего вокалиста бойз-бенда Backstreet Boys Ника Картера. В обоих случаях обвинения принялась расследовать прокуратура округа Лос-Анджелес, и в обоих случаях уголовного преследования не последовало. В деле Мэнсона — из-за явных несоответствий в показаниях сторон и отсутствия доказательств, а в деле Картера — из-за старого доброго истечения срока давности преступления.

Сторонники #MeToo, комментируя эти ситуации с отказом возбуждать дела в отношении насильников, утверждают, что важно другое — женщины наконец получили поддержку и возможность высказываться о преступлениях и злоупотреблениях в индустрии, о которых ранее принято было молчать. И движение против домогательств действительно дало свои плоды — крупные компании стали следить за социальными сетями своих сотрудников, запретили проводить кастинги «на дому» и тет-а-тет, для съемок сцен секса было решено нанимать специальных консультантов-координаторов, а также (на всякий случай) вводить запрет на слишком долгий зрительный контакт среди членов съемочной группы. Большинство этих (безусловно важных) вещей были введены однако не голливудскими мэйджорами, а более молодыми игроками — например, компаниями HBO и Netflix.

Актрисы и актеры, обратившие внимание на проблему домогательств, по большей части не получили от этого ничего (кроме, в редких случаях, морального удовлетворения, а также общественного внимания, позволившего им прорекламировать свою биографию). К примеру, Терри Крюса , сыгравшего Хейла Цезаря во франшизе «Неудержимые», лишили роли в четвертой части боевика из-за того, что он обвинил некоего продюсера в сексуальных домогательствах. Актер, по его словам, впал в депрессию. В частности, устроили травлю Мэрил Стрип , поддержавшую движение #MeToo и рассказавшую о собственных случаях пережитого насилия, указывая на то, что она не могла не знать о злодеяниях Вайнштейна, с которым тесно сотрудничала.

Недавний репортаж в The New York Times с анонимными интервью могущественных продюсеров свидетельствует об атмосфере страха среди верхушки Голливуда: кинематографисты, мол, сидят на антидепрессантах, боятся сказать лишнее слово и живут в паническом ожидании, когда их спросят, сколько женщин они взяли на работу за последний год. Академия киноискусств на фоне #MeToo устроила чистки в своих рядах во имя улучшения репрезентации женщин и национальных меньшинств среди участников голосования на «Оскаре». В сентябре The Hollywood Reporter выпустил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в индустрии развлечений, в который вошли аж 35 новых знаменитостей, многие из которых (подчеркивали авторы списка) — женщины.

Киноиндустрия, целый год болезненно переживая тот факт, что сексуальные домогательства — вещь недопустимая (внезапно), неповоротливо запускает механизм наказания подобных нарушений и предсказуемо оказывается позади более прогрессивных стриминговых компаний. О секс-скандалах в кино заговорили слишком поздно, чтобы успеть привлечь к уголовной ответственности насильников, и слишком поздно, чтобы Голливуд стал первопроходцем в вопросе защиты прав женщин, однако #MeToo среди актрис и актеров как явление общественное было неизбежным, хоть и почти бесполезным для конкретных жертв.