Голливудским насильникам объявили войну. И что вышло?

Харви Вайнштейн, продюсер

Обвинения: Сексуальные домогательства по отношению к более чем 80 женщинам, изнасилование по меньшей мере восьмерых из них.

Спустя неделю после появления первых обвинений в октябре 2017 года продюсерская компания The Weinstein Company, которую Харви основал со своим братом Бобом Вайнштейном , уволила его с поста сопредседателя. Продюсера также исключили из Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар». В том же месяце от Вайнштейна ушла жена, дизайнер Джорджина Чепмен. В мае 2018-го правоохранительные органы предъявили продюсеру обвинения в трех преступлениях, совершенных в отношении двух женщин, в том числе изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Его задержали и доставили в полицейский участок, а через час выпустили под залог в один миллион долларов. В июле количество предъявленных обвинений в сексуальном насилии выросло до шести (а число обвинителей — до трех).

В октябре с Вайнштейна сняли обвинение со стороны актрисы Люсии Эванс , которая утверждала, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2004 году. В деле продюсера теперь фигурируют только две женщины, имена которых не раскрываются. Харви отказался признать себя виновным и пообещал предоставить доказательства, которые вынудят суд снять остальные претензии. 11 ноября 2018-го издание New York Post выпустило статью, в которой предполагается, что Вайнштейн, скорее всего, выиграет дело.

Актрисы, которые первыми заявили об изнасилованиях со стороны Вайнштейна, пострадали едва ли не сильнее голливудского дельца, оказавшись под пристальным вниманием журналистов. Выяснилось, что итальянка Азия Ардженто, утверждавшая, что Харви изнасиловал ее, когда ей был 21 год, в 37-летнем возрасте занималась сексом с несовершеннолетним актером Джимми Беннеттом. Дело не получило продолжения в суде — Беннет не выдвигал официальных обвинений, возможно потому, что инцидент произошел пять лет назад, и из-за истечения срока давности американская прокуратура в любом случае не стала бы начинать расследование.

Кевин Спейси, актер

Стивен Сигал, актер и режиссер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении трех женщин (в большинстве случаев во время кастинга «на дому»), изнасилование 18-летней актрисы.

Сильвестр Сталлоне, актер и режиссер

Обвинения: Изнасилование двух женщин, в том числе принуждение к сексу 16-летней поклонницы с помощью телохранителя.

Луи Си Кей, актер и стендап-комик

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении пяти женщин (прилюдная мастурбация, в том числе во время телефонного разговора).

Последствия: Когда на комика обрушились обвинения в публичной мастурбации, он готовился выпускать собственную комедию «Я люблю тебя, папочка», однако прокатная компания отказалась заниматься фильмом. Студия Universal Pictures расторгла контракт с Лу Си Кеем, связанный с мультфильмом «Тайная жизнь домашних животных-2», где артист озвучивал одного из персонажей. По его словам, он потерял десятки миллионов долларов из-за скандала. Си Кей полностью признал вину в произошедшем, принес извинения и отказался от стендап-выступлений на год, а недавно вернулся на сцену. На одном из первых его шоу у входа стояли две протестующие женщины. На следующем стендапе протестов уже не было, а зал был набит битком.

Джеймс Франко, актер и режиссер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении одной женщины, неподобающее поведение в отношении семерых, в том числе приглашение 17-летней фанатки в отель, сексуальная эксплуатация актрисы и злоупотребление положением во время съемок эротической сцены.

Последствия: Обвинения в отношении Франко кажутся не такими серьезными, как в случае с вышеперечисленными фигурантами, однако звучали они столь же яростно — в частности из-за того, что актер решил активно поддерживать движение против домогательств #MeToo и появлялся на различных церемониях со значком движения. Франко лично извинился за два случая неподобающего поведения, а остальные пять отфутболил через своего представителя, отвергая все обвинения. Когда разразился скандал, Франко представлял свой фильм «Горе-творец». Артист получил «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле», а вот на более престижный «Оскар» его уже не номинировали, позволив картине соревноваться только за «Лучший адаптированный сценарий» — безрезультатно.

Джордж Такеи, актер

Обвинения: Сексуальное насилие в отношении актера.

Бретт Рэтнер, режиссер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении пяти женщин, сексуальное насилие в отношении одной и изнасилование одной женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Джеффри Тэмбор, актер

Обвинения: Сексуальные домогательства в отношении двух женщин.

Планета страха

Сторонники #MeToo, комментируя эти ситуации с отказом возбуждать дела в отношении насильников, утверждают, что важно другое — женщины наконец получили поддержку и возможность высказываться о преступлениях и злоупотреблениях в индустрии, о которых ранее принято было молчать. И движение против домогательств действительно дало свои плоды — крупные компании стали следить за социальными сетями своих сотрудников, запретили проводить кастинги «на дому» и тет-а-тет, для съемок сцен секса было решено нанимать специальных консультантов-координаторов, а также (на всякий случай) вводить запрет на слишком долгий зрительный контакт среди членов съемочной группы. Большинство этих (безусловно важных) вещей были введены однако не голливудскими мэйджорами, а более молодыми игроками — например, компаниями HBO и Netflix.

Недавний репортаж в The New York Times с анонимными интервью могущественных продюсеров свидетельствует об атмосфере страха среди верхушки Голливуда: кинематографисты, мол, сидят на антидепрессантах, боятся сказать лишнее слово и живут в паническом ожидании, когда их спросят, сколько женщин они взяли на работу за последний год. Академия киноискусств на фоне #MeToo устроила чистки в своих рядах во имя улучшения репрезентации женщин и национальных меньшинств среди участников голосования на «Оскаре». В сентябре The Hollywood Reporter выпустил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в индустрии развлечений, в который вошли аж 35 новых знаменитостей, многие из которых (подчеркивали авторы списка) — женщины.