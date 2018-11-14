Всю злость к Европе Трамп сорвал на Мэй

WP: Трамп грубо раскритиковал Мэй во время полета в Париж

Трамп резко раскритиковал Терезу Мэй , когда она позвонила во время его перелета в Париж. Трамп выразил недовольство по поводу действий Мэй в отношении Ирана и «несправедливых» торговых договоров с Европой. При этом, это не единственный конфликт, который назрел в европейско-американских отношениях при Трампе. Раздражение его политикой выражают также в Германии и Франции.

Президент США Дональд Трамп встретил с критикой телефонный звонок британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Мэй позвонила Трампу, когда тот летел на президентском самолете в Париж. Глава правительства Британии хотела поздравить Трампа с результатами промежуточных выборов в конгресс, однако Трамп встретил ее звонок «всплеском недовольства».

Американский глава раскритиковал Мэй за «недостаточные усилия» Лондона в отношении Ирана и его ядерной программы. Кроме того, он обратил внимание на «Брексит» и пожаловался на «несправедливые» торговые договоры со странами Европы.

По словам американских и европейских чиновников, Мэй «уже сталкивалась с грубостью Трампа», но в этот раз советники премьера были «в шоке» от скверного настроения лидера США. Источник в Белом доме добавил, что хандра преследовала Трампа на протяжении всего его визита в Париж.

«Ему не терпится что-нибудь поменять. Он разочарован поездкой», — отметил чиновник.

Глава США приезжал во Францию в связи с торжественными мероприятиями по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. В ходе визита Трамп раскритиковал Париж за высокие ввозные пошлины на вино, негативно влияющие на продажу вин американских производителей.

Кроме того, Трамп выразил недовольство президентом Франции Эммануэля Макрона за его намерение создать общеевропейскую армию и призвал больше средств отдавать на нужды НАТО . Глава США связал идею Макрона с его низкими рейтингами, а также напомнил ему о Первой и Второй мировых войнах, передает НСН.

Французский лидер ранее заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы для защиты от Китая, России и даже США. Президент Трамп в ответ поставил под сомнение заслуги Франции во Второй Мировой войне.

«В Первой и Второй мировых войнах была Германия — как это сказалось на Франции? В Париже уже начали учить немецкий, пока не пришли США», — написал президент США в своем твиттере.

Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель идею Макрона поддержала. По ее словам, единая европейская армия показала бы миру, что война в Европе невозможна, и в один прекрасный день такая армия должна быть создана.

Однако Трамп считает, что предлагая создать общеевропейскую армию, Макрон пытался отвлечь внимание от своих низких рейтингов.

«Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга во Франции в 26%, и уровень безработицы почти достигает 10%. Он просто пытался сменить тему», — предположил американский лидер.

Политика Трампа вызывает недовольство в Лондоне, Париже и Берлине. Особенно болезненно европейские лидеры восприняли намерение Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

Британский премьер Тереза Мэй рассказала о важности сохранения ДРСМД при условии его соблюдения всеми сторонами соглашения. Об этом премьер заявила в ходе выступления в парламенте, передает ФАН.

«Британия традиционно считает важным, чтобы этот договор продолжал действовать, но участники соглашения должны соблюдать его положения», — подчеркнула она.

22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД.

Президент Франции Эммануэль Макрон вскоре после этого провел с Трампом телефонный разговор по поводу его намерений, сообщила Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Пятой республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — заявили во дворце.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности в 1987 году подписали американский и советский президенты Рональд Рейган Михаил Горбачев . В СМИ СССР договор называли «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет. После более чем 10 лет тишины, США обвинили Россию в нарушении договора — это сделал американский президент Барак Обама в 2014 году.

Теперь об этом заговорил и Трамп — вероятно, он имеет в виду российскую ракету 9M729. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проводимые российской стороной испытания этой ракеты нарушают договор.