Австрия приняла решение по РФ после скандала

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Австрия отказалась порвать с Россией из-за шпионского скандала 

Lenta.ru + ещё 22 57 минут назад
Вена намерена продолжать дальнейший диалог с Москвой, несмотря на шпионский скандал. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Мы являемся страной с хорошими контактами с Россией, мы нацелены на диалог, это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать», — сказал он.
Курц также заявил, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов из-за этого скандала. По его словам, Вена четко высказала свою реакцию Москве.
«Тема отношений с Россией регулярно обсуждается на европейском уровне, отдельных австрийских шагов в этом направлении не последует», — приводит его слова ТАСС.
Ранее адвокат подозреваемого в шпионаже сообщил, что тот не разглашал государственные тайны и «не чувствует себя шпионом». До этого стало известно, что 70-летний мужчина жил очень скромно и незаметно.
Австрийские власти задержали подозреваемого в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров, но не имел доступа к секретным данным.
Из-за этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию. Президент страны Ван дер Беллен, в свою очередь, сообщил, что не видит причин драматизировать, и призвал дождаться результатов расследования.
В российском МИД заявили, что Вена должна была напрямую адресовать Москве свои подозрения, а не прибегать к «микрофонной, мегафонной» дипломатии.
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