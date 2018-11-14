Австрия приняла решение по РФ после скандала

Австрия отказалась порвать с Россией из-за шпионского скандала

«Мы являемся страной с хорошими контактами с Россией, мы нацелены на диалог, это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать», — сказал он.

Курц также заявил, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов из-за этого скандала. По его словам, Вена четко высказала свою реакцию Москве.

«Тема отношений с Россией регулярно обсуждается на европейском уровне, отдельных австрийских шагов в этом направлении не последует», — приводит его слова ТАСС.

Ранее адвокат подозреваемого в шпионаже сообщил, что тот не разглашал государственные тайны и «не чувствует себя шпионом». До этого стало известно, что 70-летний мужчина жил очень скромно и незаметно.

Австрийские власти задержали подозреваемого в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров, но не имел доступа к секретным данным.

Из-за этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию. Президент страны Ван дер Беллен, в свою очередь, сообщил, что не видит причин драматизировать, и призвал дождаться результатов расследования.