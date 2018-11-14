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Американец поддержал Трампа в парке и пожалел
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Американцу закрыли доступ в парк Disney из-за поддержки Трампа 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Компания The Walt Disney Company запретила американцу, продемонстрировавшему плакат в поддержку президента США Дональда Трампа, посещать свои парки развлечений и отели. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По информации издания, 49-летний Дион Сини развернул баннер во время спуска с американских горок в парке развлечений The Walt Disney. Ранее американец неоднократно демонстрировал политические плакаты в общественных местах, например, во время театральной постановки на Бродвее и во время матча на стадионе Янки.
Компания отмечает, что ее решение не было вызвано разногласиями в политических взглядах. В официальном заявлении сказано, что любые демонстрации или выступления с использованием флагов, баннеров или знаков с политической символикой или коммерческими целями запрещены.
В ответ на обвинения Сини заявил, что не нарушил правила поведения, поскольку в тех местах, где он доставал плакаты, «не было толпы». Мужчина намерен обжаловать запрет Disney в суде.
Ранее в ноябре сообщалось, что Трамп лишил аккредитации журналиста CNN после того, как во время пресс-конференции между ними завязалась словесная перепалка. Телеканал подал в суд на американского лидера. Белый дом заявляет, что не ограничивал свободу слова, но неуважительного отношения к сотрудникам не потерпит.
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