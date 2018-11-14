Американец поддержал Трампа в парке и пожалел

Американцу закрыли доступ в парк Disney из-за поддержки Трампа

По информации издания, 49-летний Дион Сини развернул баннер во время спуска с американских горок в парке развлечений The Walt Disney. Ранее американец неоднократно демонстрировал политические плакаты в общественных местах, например, во время театральной постановки на Бродвее и во время матча на стадионе Янки.

Компания отмечает, что ее решение не было вызвано разногласиями в политических взглядах. В официальном заявлении сказано, что любые демонстрации или выступления с использованием флагов, баннеров или знаков с политической символикой или коммерческими целями запрещены.

В ответ на обвинения Сини заявил, что не нарушил правила поведения, поскольку в тех местах, где он доставал плакаты, «не было толпы». Мужчина намерен обжаловать запрет Disney в суде.