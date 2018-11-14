Стало известно о планах ЦРУ применять «сыворотку правды»

Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассматривало возможность применения препарата, обладающего эффектом «сыворотки правды», в отношении подозреваемых в терроризме, сообщил Американский союз защиты гражданских свобод — одна из наиболее влиятельных правозащитных организаций в США

С 2015 года данное объединение через суд добивалось предоставления прежде засекреченного доклада ЦРУ на эту тему. В 2017 году суд в Нью-Йорке постановил передать соответствующие материалы правозащитникам, передает ТАСС

В докладе Американского союза защиты гражданских свобод говорится, что после терактов 11 сентября ЦРУ пыталось найти эффективное средство, под воздействием которого люди легче раскрывали бы информацию. В частности, в ходе поисков изучались данные, касающиеся почти сотни узников десятка зарубежных секретных тюрем ЦРУ, результаты экспериментов в Советском Союзе и сведения, полученные в рамках американской программы MK-Ultra (проводилась в 50-60-х годах с целью изучения возможностей применения наркотиков для управления человеческой психикой).

Специалисты ЦРУ пришли к выводу, что наилучшим образом для указанных целей подошел бы обладающий успокоительным действием препарат мидазолам, продаваемый под маркой Versed, пишут правозащитники. В документах Центрального разведуправления США говорилось, что данный препарат, «возможно, заслуживает того, чтобы его испытать». В докладе констатируется, что Versed «вызывает некоторую амнезию, что иногда является желаемым вторичным эффектом». К недостаткам «сыворотки правды» отнесли необходимость введения препарата врачом внутривенно.

В конечном итоге, сообщают правозащитники, ЦРУ так и не запросило разрешение минюста США , необходимое для использование данного препарата. В 2003 году работа над указанной программой была прекращена.

Представители Американского союза защиты гражданских свобод подчеркнули, что спустя десятилетия после прекращения программы MK-Ultra управление «вновь решило ставить эксперименты на людях».

Напомним, осенью судебный процесс против двух психологов ЦРУ привел к публикации множества секретных документов. Они раскрывают подробности пыток в разбросанных по всему миру тюрьмах американской разведки.