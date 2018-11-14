США пригрозили ввести санкции против Саудовской Аравии

Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт в ходе регулярного брифинга во вторник заявила, что США могут ввести санкции против Эр-Рияда в связи с недавним убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Дипломат заверила, что Вашингтон не ограничится отзывом виз у ряда саудовских чиновников в ответ и предпримут дополнительные действия.

«Мы не анонсируем санкции заранее, но действия, которые мы планируем предпринять, не закончатся отзывом виз и запретов поездок в США ряду высокопоставленных чиновников из Саудовской Аравии», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

В конце октября Науэрт сообщала о намерении Соединённых Шатов запретить въезд на свою территорию 21 саудовцу в связи с гибелью Хашукджи. По ее словам, либо американские визы этих людей будут аннулированы, либо они потеряют право на их получение.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и последние два года жил в США, пропал 2 октября в Стамбуле. В тот день он направлялся в консульство, чтобы оформить документы, после чего перестал выходить на связь. В СМИ появилась информация, что мужчина мог быть убит в здании дипмиссии.

20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи мёртв, а к его гибели привела драка с сотрудниками консульства. По делу задержали 18 человек, от должностей также отстранили главных помощников наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии Сауда аль-Кахтани.