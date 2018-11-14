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США возмутила идея создания армии ЕС
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Госдеп оценил идею создания армии ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Соединенные Штаты выступают против действий, которые могли бы ослабить Североатлантический альянс, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя идею создания армии Евросоюза.
«Мы полагаем, что что бы ни делалось, не должно делаться в отрыве от действий НАТО», — приводит ее слова РИА «Новости».
Науэрт подчеркнула, что НАТО является «надежной организацией», которую поддерживают США и другие страны уже много лет. «Поэтому мы не хотим ослабления НАТО», — заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать армию Европы. Американский лидер Дональд Трамп счел оскорбительным этот призыв.
Президент Владимир Путин отмечал, что желание Европы быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности является естественным.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Россия, на которую как минимум дважды нападали армии объединенной Европы, сейчас выступает за создание самостоятельных общеевропейских войск.
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