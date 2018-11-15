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Меланья Трамп уволила зама Болтона
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Зама Болтона уволили по требованию Меланьи Трамп 

Газета.Ru + ещё 26 15 ноября 2018
Фото: Reuters
Мира Рикардел, заместитель советника по национальной безопасности США Джона Болтона, лишилась работы в Белом доме из-за первой леди США Меланьи Трамп. Об этом сообщает Reuters.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Рикардел продолжит поддерживать президента США Дональда Трампа и получит "новую роль" в президентской администрации. При этом Сандерс не стала уточнять, какое место может занять Рикардел.
Ранее официальный представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм сделала резкое заявление в отношении Рикардел. В частности, она сказала, что Рикардел "больше не заслуживает чести работать в Белом доме".
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