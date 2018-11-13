Кто сорвал переговоры по Ливии

Италии и Двухчасовые переговоры российского премьера с Халифой Хафтаром и представителями Египта Туниса вывели из себя делегацию официального Триполи и турецкого вице-президента. В итоге представители правительства национального согласия и Анкары покинули мероприятие. В итоге конференция по Ливии оказалась фактически провальной, а открытый диалог заменили закулисные переговоры.

13 ноября завершилась двухдневная конференция в Палермо , посвящённая Ливии. В итоговой резолюции участники, полный список которых не разглашается, призвали все стороны добиваться полного и скорейшего создания новых механизмов обеспечения безопасности в Триполи, основанной на передислокации регулярной армии и полицейских сил с целью замены вооружённых формирований. Также озвучена договорённость о проведении выборов в Ливии весной 2019 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев , выступая на конференции, напомнил, что ситуация в Ливии — результат нарушения принципа верховенства международного права. Решение международной коалиции начать бомбёжки страны в 2011 году глава российского кабмина охарактеризовал как ошибочное. Россия в Совбезе ООН «голосовала не за такой сценарий» (цитата по ТАСС ). Сейчас, по мнению Медведева, все стороны конфликта должны прийти к компромиссу в вопросах урегулирования, иначе «прежние договорённости взорвутся». Базой для нормализации в Ливии должно оставаться Схиратское соглашение — политическая договорённость 2015 года, предусматривающая создание правительства национального согласия и формирование президентского совета на время переходного периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не появился единый центр управления страной: на западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с премьером Фаизом Сараджем, на востоке и частично юге — в руках избранной в 2014 году палаты представителей в Тобруке, которая поддерживает так называемая ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Ранее в этот же день турецкая делегация, возглавляемая вице-президентом страны Фуатом Октаем демонстративно и «с чувством глубокого разочарования» покинула саммит. Как сообщает издание Daily Sabah, турок не устроила проводившаяся без их участия неформальная встреча представителей некоторых государств с командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

«Мы готовы принимать участия в открытой конференции, но некоторые игроки переговариваются у нас за спиной», — заявил Октай.

Очевидно, он имел в виду прошедшие в Палермо двухчасовые переговоры между премьер-министром Дмитрием Медведевым, главой итальянского правительства Джузеппе Конте, президентами Египта и Туниса и Хафтаром. Во время выступления маршала конференцию также демонстративно покинули представители официального Триполи во главе с премьер-министром правительства национального согласия Фаизом Сараджем.

Турция старается в последние годы усилить своё влияние на события в Ливии, отмечает News.ru эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов: «За неделю до конференции в Палермо и за два дня до визита Хафтара в Москву Триполи посетил глава Минобороны Турции Хулуси Акар — он встречался с Фаизом Сараджем». Помимо желания сохранять политическое влияние Анкара надеется в дальнейшем заключить выгодные строительные контракты на восстановление Ливии. При этом Турция и Катар дистанцируются от Хафтара, на которого делают ставку Саудовская Аравия, Эмираты и Египет. Поэтому недовольство турецкой делегации таким поведением военачальника в Палермо вполне объяснимо.

8 ноября Хафтар приезжал в Москву, где провёл переговоры с главой Минобороны Сергеем Шойгу , в ходе которых стороны обсуждали безопасность в Средиземноморье и вопросы борьбы с терроризмом в Ливии. Позже журналисты «Новой газеты» на одном из видео, опубликованного ливийской стороной, заметили среди присутствующих в качестве полноценного участника кремлёвского ресторатора Евгения Пригожина , которого связывают с «ЧВК Вагнера» и «фабрикой троллей». Источник в военно-дипломатических кругах сообщил «Интерфаксу» , что именно он «организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации». Однако это объяснение выглядит неубедительным.

Как отмечают источники News.ru, знакомые с ходом российско-ливийских переговоров, присутствие Пригожина на встрече может быть связано с попыткой силового блока пролоббировать всестороннюю поддержку Хафтара, чтобы Москва явно встала на его сторону в ливийском конфликте. Не исключено, что это связано с обещанными уступками от других спонсоров ливийского маршала, но на другом — более важном для Москвы сирийском треке.

Конференция в Палермо провалилась, считает директор Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов : «Сарадж и турецкая делегация фактически устранились от участия в мероприятии, поскольку были справедливо возмущены поведением представителей Тобрука и Халифы Хафтара. Он, по сути, полевой командир и приехал в Палермо фактически как частное лицо — его делегация вместо того, чтобы участвовать в полноценной открытой конференции, стала вести закулисные переговоры с представителями разных стран». Некоторые государства, в том числе Россия, не оставляют попытки договориться с Тобруком за спиной Триполи, указывает Семёнов. «Это подтверждает недавний визит Хафтара в Москву, куда при этом не пригласили Сараджа».

Вряд ли можно назвать позитивной и итоговую общую договорённость о проведении выборов весной 2019 года — учитывая сложившуюся обстановку, от них будет мало пользы.