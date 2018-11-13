Моника Левински объяснила отношения с Клинтоном

Моника Левински объяснила значение отношений с Биллом Клинтоном

По словам Левински, она "не очень часто" говорит об отношениях с Клинтоном и до сих пор чувствует себя "некомфортно" во время разговора о них, так как она всегда осознавала, что у нее были сексуальные контакты с президентом США.

"Я думаю, что в тот момент, когда мы впервые оказались в бэк-офисе [Белого дома], правда была в том, что тогда я считала более важным, что тебя хочет человек, которого многие хотят … Так я чувствовала, когда мне было 22 года", — сказала Левински.

Ранее Левински рассказала о любви к Клинтону в документальном фильме.