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На Украине запретили отключать газ
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На Украине запретили компаниям отключать газ в отопительный сезон 

РИА Новости + ещё 14 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Кабинет министров Украины запретил отключать газ теплоснабжающим компаниям в отопительный сезон, заявил в среду украинский вице-премьер Геннадий Зубко.
Из-за долгов перед "Нафтогазом" вовремя отопительный сезон не начали в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Смеле в Черкасской области, проблемы также были в Херсоне. В среду премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что подачу тепла удалось восстановить во всех городах, кроме Смелы.
"Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом", — написал Зубко на своей странице в Facebook.
По его словам, правительство также снизило уровень обязательных расчетов за газ для предприятий теплокомунэнерго и теплоэлектроцентралей. Для предприятий теплокомунэнерго с 1 декабря до 1 апреля 2019 года уровень обязательного расчета составит 78%, а для теплоэлектроцентралей — 60%. Ранее обязательный расчет составлял 90%.
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