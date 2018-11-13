CNN подаёт в суд на Трампа

Телекомпания CNN сообщила, что подаёт иск в суд против президента США Дональда Трампа и его главных помощников.

Отмечается, что причиной этому является то, что ранее журналисту данного СМИ Джиму Акосте отказали в доступе в Белый дом.

По мнению телекомпании, лишение журналиста аккредитации является нарушением первой и пятой поправки Конституции США.

Ранее стало известно, что после брифинга Дональда Трампа по результатам промежуточных выборов в конгресс журналист CNN Джим Акоста был лишён пропуска в Белый дом. Отмечается, что аккредитация приостановлена на время.