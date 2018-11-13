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CNN подаёт в суд на Трампа
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CNN подаёт в суд на Трампа 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Телекомпания CNN сообщила, что подаёт иск в суд против президента США Дональда Трампа и его главных помощников.
Отмечается, что причиной этому является то, что ранее журналисту данного СМИ Джиму Акосте отказали в доступе в Белый дом.
По мнению телекомпании, лишение журналиста аккредитации является нарушением первой и пятой поправки Конституции США.
Кроме Трампа обвинения выдвинуты также против пяти сотрудников его администрации, в частности, против пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и глава аппараты Белого дома Джона Келли.
Ранее стало известно, что после брифинга Дональда Трампа по результатам промежуточных выборов в конгресс журналист CNN Джим Акоста был лишён пропуска в Белый дом. Отмечается, что аккредитация приостановлена на время.
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