Пенс пригрозил Китаю холодной войной

Как сообщает издание, Пенс в интервью заявил, что "лучший (если не последний) шанс" Китая избежать сценария холодной войны с США — это провести "масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности". "Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины ", — сказал Пенс, имея в виду запланированную встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе.

На вопрос, что произойдет, если Пекин не согласится действовать таким образом, чтобы избежать холодной войны с США, Пенс ответил: "Тогда так тому и быть".

Если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки, США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, отметил Пенс. Он считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика "менее устойчива". "Мы действительно считаем, что в любом случае находимся в сильной позиции", — сказал Пенс и добавил, что США может "удвоить" пошлины.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.