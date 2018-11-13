Великобритания не выйдет из ЮНЕСКО, заявили в Лондоне

Великобритания не выйдет из ЮНЕСКО , несмотря на действия США и предложения министра по международному развитию Пенни Мордонт, заявил официальный представитель британского правительства.

Ранее Мордонт заявляла о необходимости для Британии выйти из состава ЮНЕСКО, так как эта международная организация "не соответствует стандартам министерства по оказанию международной помощи". Впервые министр предложила выйти из ЮНЕСКО в 2016 году, однако тогда это предложение не было поддержано премьером.

"Этого не будет… Правительство хотело бы увидеть изменения в способах работы ЮНЕСКО. Но нет никаких изменений в наших обязательствах перед ЮНЕСКО", — сказал журналистам официальный представитель правительства.

Предложение по примеру США выйти из ЮНЕСКО раскритиковала "теневой" министр иностранных дел лейборист Эмили Торнберри. По ее словам, если Мордонт действительно беспокоится о финансовых трудностях, которые переживает эта организация ООН , то она должна помочь провести реформы.

"Уход вместо действий — это ничтожность и культурный вандализм", — заявила Торнбери.

О выходе из ЮНЕСКО США объявили в октябре 2017 года.