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Великобритания не выйдет из ЮНЕСКО
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Великобритания не выйдет из ЮНЕСКО, заявили в Лондоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Великобритания не выйдет из ЮНЕСКО, несмотря на действия США и предложения министра по международному развитию Пенни Мордонт, заявил официальный представитель британского правительства.
Ранее Мордонт заявляла о необходимости для Британии выйти из состава ЮНЕСКО, так как эта международная организация "не соответствует стандартам министерства по оказанию международной помощи". Впервые министр предложила выйти из ЮНЕСКО в 2016 году, однако тогда это предложение не было поддержано премьером.
"Этого не будет… Правительство хотело бы увидеть изменения в способах работы ЮНЕСКО. Но нет никаких изменений в наших обязательствах перед ЮНЕСКО", — сказал журналистам официальный представитель правительства.
Предложение по примеру США выйти из ЮНЕСКО раскритиковала "теневой" министр иностранных дел лейборист Эмили Торнберри. По ее словам, если Мордонт действительно беспокоится о финансовых трудностях, которые переживает эта организация ООН, то она должна помочь провести реформы.
"Уход вместо действий — это ничтожность и культурный вандализм", — заявила Торнбери.
О выходе из ЮНЕСКО США объявили в октябре 2017 года.
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